Editura Publisol continua publicarea operelor scriitorilor romani. Leonida Neamțu s-a nascut la Soroca, pe 26 august 1934, intr-o familie de intelectuali. In 1940, odata cu ocuparea Basarabiei, familia Neamțu se refugiază in Maramureș, locuind in Vișeu, apoi in Sighet. Școala primara o urmeaza la Vișeu, iar in Sighet studiaza la Liceul „Dragoș Voda”.

Între 1951 și 1953 urmează secția rusă a Facultății de Filologie a Universității din Cluj. În același an este angajat la „Steaua“, de către A. E. Baconsky (mentorul spiritual al scriitorului). Debutează cu poezie în „Almanahul literar“ (1952), iar editorial cu volumul de versuri „Cântecul constelației“ (1960), căruia îi urmează placheta „Ochii“ (1962).

Scriitorul se consacră apoi romanelor polițiste și de aventuri, multe apărute în colecții de profil („Aventura”, „Sfinx”, „Cutezătorii”,„Fantastic club”, „Scorpionul”), devenind, prin cele peste treizeci de cărți, unul dintre cei mai prolifici autori ai generației sale: „Celălalt prezent“ (1965); „Toporul de argint“ (1964; ed. II, 1967); „Frumusețea pietrei nevăzute“ (1965); „Aventură și contraaventură“ (1966); „Acolo unde vântul rostogolește norii“ (vol. I-II, 1966); „Febră de origine necunoscută“ (1967).

