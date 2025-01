Am criticat în nenumărate rânduri activitatea reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne! Câtorva, unora, unei părți mai mici sau mai mari, dar parcă lucrurile recidivează și se acutizează. Este inadmisibil ce fac unii purtători de epoleți și cum 3 luni de școlarizare le schimbă caracterul din cuiere mergătoare, fără gram de personalitate, în personaje de sitcom care au la fel de puțină minte în cap, dar au încredere, pulan și epoleți!

Nu vreau să jignesc pe nimeni care nu merită să fie jignit! Am prieteni, am apropiați, am oameni pe care-i cunosc de o viață și care lucrează în acest sistem. Unii cu onoare și responsabilitate, alții cu dezgust și cu multe frustrări. Cunosc și oameni care „s-au lăsat”, văzând că nu e un domeniu potrivit pentru ei sau fiind siliți de context!

Vorbeam mai sus de acutizarea unor probleme și dezgust! N-ai cum să nu fii dezgustat când vezi cu câtă superioritate ești tratat de unii „epolete” care nici numele nu sunt capabili să-l copieze corect! N-ai cum să nu fii dezgustat când observi probleme grave în societate și acești „epolete” nu doar că le trec cu vederea, ba mai mult, le încurajează sau fac parte din ele. Nu cred că e necesar să amintesc numărul de polițiști prinși drogați la volan! Nu vreau să amintesc nici de anumite cazuri și mai grave, dar mă văd nevoit! Poate așa unii „epolete” nu vor mai fura droguri pentru consum propriu pe motiv că le confiscă pentru distrugere! Și cazuri din genul nu sunt doar în Ialomița, București, Londra sau Frankfurt! Sunt și aici, la doi pași de noi și oamenii cunosc destule și vorbesc și mai destule!

Revenind la Frankfurt, de această dată nu la oraș, ci la un personaj din „Leana și Costel”, în anumite episoade având rol de polițist, zic doar că era o reprezentare a polițistului român, astăzi de cinste pentru acesta. Analizând alte exemple, atât Garcea, cât și Robi din Las Fierbinți, reflectă o realitate! Pe de altă parte există cazuri și mai grave chiar în uniformă oficială care joacă propriul rol! Aceste persoane ar trebui să vegheze asupra siguranței noastre, să realizeze prevenția și combaterea criminalității, să mențină ordinea publică. Nu vorbim de intervenția în situații de urgență sau protecția drepturilor și libertăților cetățenilor că deja sunt limbi străine pentru domnii „epolete”

Nu există scenarii favorabile. Problemele din Poliția Română nu vor fi rezolvate, nici măcar corectate! Din păcate, ele se acutizează cu fiecare „veteran” care iese din sistem pentru că nu are cine să-i ia locul. Principala problemă este lipsa resursei umane capabile și competente, ceea ce a determinat Guvernul să ia o nouă decizie crucială. În Ministerul Afacerilor Interne au fost deblocate peste 5500 de posturi vacante. Mare parte dintre ele urmând să fie ocupate din sursă externă. Adică, pentru acel gen de viitori polițiști fără BAC și fără o pregătire prealabilă! Așa că, nu tare avem ce să facem! Putem doar să-i apreciem pe cei care merită cu adevărat! Să-i lăudăm, să le arătăm recunoștință și să-i le mulțumim că-și pun viața la bătaie pentru noi! Sunt din ce în ce mai puțini acești oameni, acești eroi, dar e bine că încă mai există!

Andrei BUDA