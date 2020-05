1999, au trecut 21 de ani de atunci. În acești 21 de ani, Curtea Constituțională s-a aplecat asupra a sute de legi, dar niciodată cea care creează vâlvă în România (lucrului bine făcut).

Dacă lucrurile sunt atât de flagrante precum spun cei de la CCR, trebuia ca acum să se anuleze toate aceste amenzi. Totuși, de ce în 20 de ani nu s-a făcut această corectură? Mai mult, președintele actual al Curții Constituționale, Valer Dorneanu, era în 1999 președintele Consiliului Legislativ, prin urmare și-a dat acordul în legătură cu acea ordonanță, pentru că trebuia să figureze acordul lui.

L-a dat, nu a avut nicio obiecție, atunci dormea liniștit. Acum spune că nu doarme de când a început starea de urgență și s-au dat legile astea, pentru că e preocupat nu cumva să fie cetățenii asupriți, să nu li se încalce drepturile fundamentale, să se instituie vreo dictatură. Atunci nu avea nicio apăsare în legătură cu același text de lege pe care îl acuză acum. În 2004, când s-a transformat ordonanța în lege, acest domn era președintele Camerei Deputaților, acolo s-a votat același text de ordonanță pentru a deveni lege. Din nou, nu a avut niciun fel de obiecție. Și acum s-a trezit. Ei, ei! Toate-s bune, rele-s toate. Noi să fim sănătoși, dar nu putem fi din cauza unor astfel de personaje care apar și dispar după cum le cântă cucul.

Nu ar fi trebuit, fiind stare de urgență, să intre și Curtea Constituțională în stare de urgență? Când s-a dat ordonanța 34, bazată pe legea din 2004, de ce nu a intervenit imediat Curtea Constituțională, să se autosesizeze? Să nu lase să curgă, să facă o ședință extraordinară? Nu a spus niciun cuvânt.

Doamna Renate Weber, înainte de toate, o eroină a revistei Spuntnik, princpala trâmbiță propagandistică a Rusiei putiniene pentru spațiul est-european, după cum este definită de CTR și face sesizarea la CCR, pe baza căreia curtea condusă de domnul Dorneanu a anulat amenzile dintr-un foc. Această doamnă este cea care declara următoarele, în calitate de europarlamentar trimis de România la Bruxelles: „Cu SUA e altă poveste, știu că e partenerul nostru strategic, dar nu prea înțeleg ce înseamnă asta, să dăm bani în neștire pentru industria de armament americană? Sincer, nu cred că avem nevoie de asta. Înțeleg că ne apără de ruși, dar mi se pare că asta se întâmplă pentru că noi i-am stârnit pe ruși cu instalarea scutului. Apropo, totuși, e defensiv scutul ăsta?”

România e în NATO, e partener strategic al SUA și distinsa reproduce propaganda sovietică la literă în această exprimare.

Iar Valer Dorneanu, declarat de aceeași publicație „personalitatea anului 2019 în România”, este cel care în 2018, s-a dus la un așa-zis forum juridic de la Sankt Petersburg, în Rusia, deși a primit o notificare de la Ministerul de Externe prin care a fost avertizat că nu este în interesul politicii externe a statului să se ducă la această adunare, pentru că era una dintre operațiunile prin care Rusia voia să spargă în imagine sancțiunile impuse de UE. Până acum sunt doar două persoane, dar mulți cunoscători au amestec în această prosteală cu gust sovietic.

Domnii Tăriceanu și Ponta vor chiar mai mult. gând la gând cu bucurie cu CCR și cu doamna Weber, vor să se șteargă toate amenzile, din pix, așa cum au fost scrise. Doar e simplu, trăim în România, țara tuturor posibilităților în care prostia e ceva mai de apreciat calitate.

Dar stați așa, că ceva nu e bine? Care-s proștii din povestea asta? 1.Cei care au pus la cale mizeria asta? Aici mă refer la Weber, Deleanu cu echipa. 2.Cei care au primit amenzile? 3.Noi restul, cei care am respectat aceste reguli și am stat acasă pentru binele nostru și binele comun?

Decideți voi care-s proștii. Eu atât vă zic, vreau să merg și eu la grătar și la piscină. Nu, de aprins cauciucuri sau de dat party în cimitir nu am de gând să fac. Am respectat, am stat în casă și ăia care le-au încălcat sunt egali cu mine. Ăia care și-au bătut joc de autorități, ăia care au plimbat peștele ca animal de companie. Ăsta e mesajul pe care îl trimite Curtea, în vederea zilelor care ne așteaptă după 15 mai. Și așa lumea s-a relaxat. Guvernul Orban a început să plângă că-i împiedicat să salveze românii, dar n-a venit cu ceea ce este cerut de toți care știu un gram de economie și gândesc lucrurile cu minte limpede – un program de măsuri de relansare a economiei, un program real, nu povești. Președintele Iohannis ai uitat de Ardeal și ne spune că fără aceste amenzi, morții ar fi fost mult mai mulți și cam atât. Ba nu, stați așa că mai există și opoziția, dar cu ea sau fără ea e tot una.

Concluzie: Suntem mai puțin deștepți!

A.B.