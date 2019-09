În viaţa politică din spațiul carpato-danubiano-pontic, avem de-a face cu diverși așa-ziși politicieni, care majoritatea sunt proveniți din cele patru profesii primordiale: vrăjitorul, spionul, prostituata + eroul.

„Prostituată” conține în compoziția s-a literară un segment care ne definește foarte bine. Da, noi suntem niște proști care ne lăsăm influențați și manipulați de vrăjitori, spioni și prostituate. De fiecare dată, cu ocazia diferitelor alegeri, unii ieșim la vot, alții ne băgăm piciorul în el simbol al democrației și stăm acasă. Dar înfricoșător este faptul că, cei care ieșim, nu știm ce votăm, nu ne informăm corespunzător și „punem botul” la diverse instrumente de propagandă. Ziare, site-uri, emisiuni tv, posturi radio, aproape toate colorează și noi ca cetățeni inteligenți ce suntem, ne lăsăm prostiți în față.

Nu cred că există partide bune și partide dăunătoare pentru societate, cred doar că există unii oameni care își doresc să facă ceva pentru țara asta și alții care depun diligente doar pentru propriul buzunar și pentru cei de lângă ei. Din fericire, se întâmplă că o parte din această categorie să poarte pijamale în dungi, și asta nu se întâmplă pentru că aceasta este trand-ul la Milano, ci pentru că unele instituții încearcă să-și facă treaba. #DNA.

Ziceam de vrăjitori și de spioni. Mi se pare foarte interesant că unii dintre aceștia vor fi candidați la prezidențiale. Barna, Paleologu și Iohannis, Pandele, Pleșoianu, oameni cu o pregătire desăvârșită, cu mii de cărți citite, cu o experiență imensă în spate, dar fără perspective. Toți aceștia sunt o combinație perfectă între vrăjitori și spioni, care vin în fața noastră și ne cer votul. Ce facem? Îi votăm? Merită votul nostru? Cel mai adevărat „vrăjitor-spion” a fost Băsescu. El a făcut vrăji cu nemiluita, dar totuși, rapoartele scrise pentru fosta Securitate, se pare că au fost mai multe.

Revenind la ultima profesie primordială, trebuie specificat că unul dintre politicienii care și-ar fi dorit să apărea pe listele de vot, este chiar Tăriceanu. Tatăl tuturor prostituatelor din țara asta. A avut colaborări cu toate partidele, a fost colorat în toate culorile și acum a ajuns cărunt. Totuși, așa cărunt cu e, încă mai are un cuvânt de spus în politică românească. Tot legat de această profesie, mai precis de primele litere ale ei, o avem candidată pe doamna Dăncilă. Cum a ajuns ea să fie candidată la prezidențiale a celui mai mare partid din România, nimeni nu știe. Dar oare știm ce vom face pe 10 noiembrie, îi vom vota?

De eroi nu am spus nimic până acum. Dar oare mai avem eroi? De prostituate și de vrăjitori am tot auzit în poveștile din politică românească, dar eroii nu și-au făcut apariția până acum. Eroul ar trebui să fie acea persoană care se remarcă prin vitejie sau prin fapte sale extraordinare. Sigur toți candidații pot fi considerați eroi de unii dintre noi, dar oare câți sunt cu adevărat? Avram Iancu sigur are nume de erou, ba chiar a făcut fapte eroice atunci când a trecut în înot Canalul Mânecii, dar oare e pregătit pentru politica românească? Mircea Diaconu și Bogdan Stanoevici au fost eroi în zeci de roluri, dar cu toate că de multe ori ceea ce se întâmplă pe scena politică din România este mai amuzant decât la teatru, ei ar trebuie să fie conștienți că se aventurează în neant.

Mai avem și alți candidați, o parte sunt doar de complezență, dar pentru a-i cunoaște pe toți, trebuie să ieșim în 10 noiembrie la vot. Poate până atunci vom găsi răspunsul la întrebarea: „Eu cu cine mai votez?”

A.B.