Circul suficient pe drumurile patriei. Am încheiat luna ianuarie cu peste 2000 de kilometri parcurși cu mașina și peste 35 de kilometri făcuți la pas. Lucrez în presă și-mi place ceea ce fac! O fac cu drag, deși nu știam cu ce se mănâncă și cât de desconsiderată este această brează a jurnaliștilor. Mai sunt suficiente aspecte pe care le am de învățat, dar cel puțin am învățat că cei care ne desconsideră au toate motivele să facă asta!

E iarnă și de câteva zile avem parte de primele ninsori mai serioase din acest sezon. S-au emis și avertizări de cod galben în speranța că atât autoritățile, șoferii, dar și ceilalți cetățeni se vor pregăti corespunzător și nu vor fi luați prin surprindere. Citim în presă și în anumite informări că totul este în regulă, că s-au împrăștiat zeci de tone de sare că s-a intervenit cu zeci de utilaje și așa o fi, dar unele sectoare de drum rămân înzăpezite sau necurățate corespunzător.

Surpriza a fost chiar DN 18, drumul care leagă Maramureșul Istoric de restul țării. Zapadă frământată încă din Baia Sprie. Pe drumul ocolitor, pe varianta Cavnic, aceeași treabă. Cu completarea că măcar aici am văzut utilaje de deszăpezire. Iar aici vorbim de drumuri intens circulate, nu precum DJ 109 F care de multe ori este dat uitării.

Cu toate acestea, un strat de zăpadă de 10 centimetri pune destule probleme șoferilor. Înțelegem faptul că atunci când ninge abundent e normal să fie zăpadă pe drum, dar nu considerăm că este corect și util să primim informări doar despre sectoarele unde s-a intervenit sau se intervine.

Am discutat și cu domnul Prefect Rudolf Stauder despre această problemă, care la fel cum ne-a obișnuit să fie un om de administrație de bun simț și atent mereu la relația cu presa, ne-a transmis să-l informăm de fiecare dată când un sector de drum nu este curățat corespunzător. Iar într-un cât presa este un liant între administrație și cetățeni, dacă sunteți pe anumite sectoare în care carosabilul nu este în condiții bune, vă rugăm să ne informați. Siguranța ar trebui să fie pe primul loc.

Iar la final un mesajul pentru nostalgicii care susțin că 2 fulgi de nea și 2 centimetri de zăpadă pe carosabil reprezintă o nimica toată în comparație cu zăpezile de metri cu care sunt ei obișnuiți: așa o fi, dar trăim alte vremuri, se plătesc alți bani pentru deszăpezire și condițiile sunt altele. Unii ieșeau din vatra satului de două ori pe an și atunci la colindat, iar acum mobilitatea este cu totul și cu totul alta, iar statisticile despre numărul de autoturisme sau numărul de persoane care dețin permis de conducere sunt cele mai bune argumente.

Doamne ajută!

Filmări sugestive:

Săliștea de Sus!

Băiuț, DJ 109 F

Băiuț, DJ 109 F, dimineața de 02 februarie.

Lăpușel.

Surdești:

Andrei Buda