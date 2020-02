Politica maramureșeană mereu a fost un tărâm tare alunecos. Iar asta poate o știe mai bine Mircea Man, fost Președinte al Consiliului Județean, care a avut probleme cu legea, intrându-i mascații în casa din Rohia, sau foștii miniștrii din județ care au ajuns să îmbrace pijamaua în dungi.

În momentul de față, avem de-a face cu un schimb de generații între oamenii politici din Maramureș. Principalii politicieni din județ sunt tineri pentru politică, asta poate și pentru că cei mai vârstnici s-au uzat mai mult decât trebuie și au ales să ocupe un loc în umbră.

După ani de dominare, PNL Maramureș a fost într-o cădere continuă care s-a acutizat cam prin 2017. În vremea aceea, liberalii maramureşeni asistau neputincioşi la un duel pentru puterea executive. Partidul era rupt în două și condus de doi liberi: Mircea Dolha și Ionel Bogdan. Cel din urmă, ajungând să preia puterea la filiera județeană și că încerce să construiască ceva din ruine. Între timp, PNL-ul a câștigat Alegerile Europarlamentare în județ, iar Ionel Bogdan s-a trimis, el pe el, pentru a ocupa funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim Ministrului, Ludovic Orban. Pe lângă Ionel Bogdan, PNL Maramureș se laudă și cu oameni cu adevărat gospodari, precum primarul din Coroieni, Gavril Ropan. PNL Maramureș este o organizație mediocră la nivel național, trebuie să fim sinceri.

Cu un palmares mult mai bun la acest capitol, intervine PSD Maramureș, care în mai puțin de un an de zile a numit 3 secretari de stat: Gheorghe Bogdan Tomoiagă fiind numit de prim-ministrul Sorin Grindeanu în funcția de secretar de stat al Ministerului Turismului; Dragoş Titea (Ministerul Transporturilor) şi Cosmin Butuza (Ministerul Sporturilor). Pe lângă aceste funcții, maramureșenii au avut mai mulți miniștri, respectiv: Sorina Pintea, ministrul Sănătății, Liviu Marian Pop, ministru al Educației(vai și amar de ea educație) sau Gheorghe Șimon, la Ministerul Economiei. Toate se rezumă cu Președintele PSD Maramureș care a ocupat funcția de vicepreședinte PSD și a fost unul din oamenii influenți în partid o bună perioadă de timp, cel puțin, asta ne arată cifrele și numirile maramureșenilor în funcții înalte. PSD Maramureș se face auzit și prin derapajele fostului Președinte al Consiliului Județean, Călin Matei, cel care dorește să „mai avem câte un român la conducerea țării ca să nu ne transformăm în enclavă” sau problemele primarului din Borșa, care a rămas fără biroul din primărie in urma unei executări silite în cazul celor 17.000 de hectare de teren revendicate și câștigate in instanță de Asociația Composesorală Borșa.

Și ajungem la capitolul cel mai atractiv pentru cei care folosesc social-media. Așadar, USR-iștii din județ sunt conduși de Dan Ivan, care în urma participării la întâlnirea determinată de vizita lui Nicușor Dan în Maramureș la începutul lunii August 2016, decide să se implice civic și politic arătându-și deschiderea de a activa în cadrul acestei noi construcții politice, după cum se caracterizează chiar el. Apoi, mai trebuie amintit numele lui Duruș, un avocat care sper să îi calce pe urme lui Ponta și a intrat în politică. Romeo Dobocan, un fost câine de pază al democrației, care a lăsat presa pentru ceva din care se câștigă mai bine. Sau Vasile Weisenbacher, care a exploatat suficient Reminul și a trecut la politică.

PMP Maramureș este o filieră puternică, care a dat numai puțin de 2 deputați și un senator. Filiera este condusă de primarul din Ulmeni, Lucian Morar, un populist desăvârșit, dar care, pare că își joacă foarte bine cărțile, reușind să numească prefectul din județ, în persoana anonimului Silviu Ungur, cel care s-a apucat de politică pentru că nu avea nimic mai bun de făcut și s-a trezit peste noapte prefect. Ba mai mult, PMP Maramureș a dat și un secretar de stat, pe Florin Creț (mai bine nu-l dădea). Când zici PMP Marmaureș, zici și Adrian-Mihăiță Todoran, un tânăr care îndrăznește multe, dar nu prea reușește nimic. Cu toate acestea, Mihăiță a ajuns să fie Președinte PMP Baia Mare, fiind un posibil candidat la primărie. Un alt actoraș din distribuția PMP Maramureș, este vicepreședintele Consiliului Județean George Moldovan. Marioneta lui Morar, este un actor remarcabil, dar care s-a obișnuit atât de bine cu rolurile secundare în cerințele regizorale, încât poate face oricând pasul spre Hollywood.

Ar trebui făcut un capitol și pentru traseiștii politici, dar aici deocamdată doar amintesc numele lui Iustin Talpoș și Sorin Bota, asta pentru că nu merită mai mult de atât. E obositor să urmărești prin câte partide au trecut. Un alt traseist maramureșean, aproape la fel de populist ca domnul Morar din Ulmeni, este domnul Petruț, cel care se face frate cu dracu până ce trece puntea, dar după ce o trece, uită scopul pentru care a trecut-o. Tot la același capitol aș putea să îl introduc și pe primarul municipiului Baia Mare, dar consider că el merită un loc special, cu toate că în anul 2010, era numit de presa locală „traseistul anului”.

Așadar, un personaj tot mai controversat în ultima perioadă, primarul Băii Mari, reales în funcție în timp ce se afla în închisoare, a devenit studiu de caz pentru școlile de studii politice din întreaga Europă. Zicând de Europa, trebuie să amintim că primarul nostru a semnat un „ordin de învoire” pentru elevii din școlile și liceele de pe raza Municipiului Baia Mare. Explicația edilului a avut în vedere convocarea elevilor pe Câmpia Tineretului pentru susținerea programului de candidatură pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului. Cei care îl cunoașteți pe primar, poate vreți să îi transmiteți că pentru a fi europeni nu trebuie să preluăm întru totul modelul francez și că Ludovicii Franței au trăit acum câteva sute de ani, deci nu e foarte indicat să fie la fel de arogant și plin de el.

Făcând această trece în revistă a tuturor acest politicieni din județ, mi-am amintit de zeci de conflicte, de sute de certuri și intervenții fără sens și mi-am amintit ce mi-a zis un profesor. Era acum aproximativ un 1, înainte de europarlamentare, când zice: „Ei, știu eu multe, dar nu știu nimic. Și prin alea multe știu că politicienii noștri sunt mult inferiori animalelor de haită.”

La lupi, în cazul unui conflict din haită, intervine masculul ALFA. Liderul haitei face ordine, și oprește conflictul. Fără a deveni mai violent decât este necesar. Adesea, mârâitul și arătatul danturii face părțile aflate în conflict să se oprească. Poate că și printre cei enunțați avem câțiva masculi ALFA, dar Cherecheș intervine prea târziu, lui Bogdănel încă nu i-au crescut dinții și Zetea este copleșit de coloratura politică din care face parte. Dar nici ei nu sunt cu adevărat masculi alfa, ci doar tentative care și-au jucat bine cărțile și au ajuns pe funcții importante. Poetul latin Plaut a spus „Omul este lup pentru om!”, eu aș zice: „Politicianul nu este nici măcar lup pentru om”, asta pentru că nu cred că ne dorește cineva răul, ci poate sunt incapabili sau își doresc mai mult binele lor și pentru asta nu mai sunt dispuși să facă sacrificii pentru poporul ăsta.

Toată lumea știe că în politică există lideri și marionete. Diferența dintre un politician autentic și o marionetă se vede în discurs. În timp ce autenticitatea se simte sub formă de EMOȚIE, entuziasm contagios, și încredere care se transmite ascultătorilor, falsul e și mai simplu de sesizat. La politicienii români nu este cazul. Emoțional, sunt imaturi, adolescentini și răzbunători. Lansează acuzații, în goana lor patologică după capital electoral. Încearcă să stârnească emoție, dar cad în ridicol. Rezumând partea cu marionetele și liderii, sunt de părere că totul se întâmplă în funcție de context. Mai precis, un lider poate fi marionetă și o marionetă, poate fi într-un context mai restrâns, lider. Dar adevărații lideri suntem noi, oamenii simplii și mulți. Noi trebuie să învățăm să dresăm acești politicieni și dacă nu reușim, să aducem pe „piață” persoane noi, capabile să lupte pentru binele nostru.

Adesea, politicienii români de stânga propun măsuri de dreapta, sau specifice extremei drepte, iar cei de dreapta propun măsuri de stânga, sau care ne duc cu gândul la extrema stângă sau la vechiul regim. Asta și pentru că nu știu care sunt trăsăturile de dreapta și de stânga. Nu-i interesează pe ei teoria și istoria partidului pe care îl reprezintă în momentele în care le merge bine. Și sunt toți exact la fel. Din același aluat. Un lucru e sigur, că politicienii români sunt, în marea lor majoritate, semidocți. Ca să nu spun mediocri sau submediocri. Complet nepotriviți să conducă.

Așa semidocți cum sunt ei, se folosesc foarte bine de un instrument cu o putere enormă, de presă. Unii mai narcisici din fire, se înghesuie să dea bine pe sticlă, la TV. Imaginea lor este mult exagerată, și vor să fie lăudați și ridicați în slăvi. Din păcate, majoritatea mass-media a uitat să latre și se limitează la o mică feliuță din tortul pe care și-l tot împart politicienii. Discursurile lor electorale sunt azi scrise de experții în manipulare. Politicienii români doar încearcă să le lectureze coerent. Și vă spun asta pentru că știu oameni din presă care scriu astfel de discursuri și care se supun în totalitate celui care finanțează. Nici ziarul aceasta nu e cel mai sfânt, dar sunt altele mult mai păcătoase.

Politicienii români sunt simpli actorași de ocazie. Au roluri, le joacă, îți primesc partea și pleacă acasă. Un om integru, cu capul pe umeri, nu se bagă azi în mocirla politicii românești! Cu toate acestea, de cele mai multe ori puterea nu stă în mâna oamenilor care fac politică, ci în mâna celor care nu fac. Trebuie să fim conștienți de importanța noastră pentru că doar așa putem ajunge la progres. Politicienii slabi prind putere când oamenii buni nu se solidarizează. România are nevoie în momentul de faţă. de oameni care să pună punctul pe i și care să vadă realitatea așa cum este, nu cum se prezintă în presă sau de politicieni.

—————————————————————————————————————————–

Acest material a fost scris de un om integru care și-a spus părerea despre politicienii noștri. De profesie, apolitic și care crede că doar prin dezvoltarea societății se va ajunge și la dezvoltarea clasei politice.

Dacă vă simțiți atacați de cele prezentate aici, mergeți acasă, lăsați-i pe alții.

A.B.