Echipamente și aparatură medicală de ultimă generație pentru Spitalul Județean de Urgență Baia Mare

Spitalul Județean de Urgență Baia Mare a achiziționat aparate medicale de ultimă generație pentru Laboratorul de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, situat pe str. Progresului nr.17 (vechea Policlinica 2). Cele mai importante achiziții din venituri proprii sunt aparatele de electroterapie,

magnetoterapie, băi galvanice. Unul dintre cele mai importante aparate medicale achiziționate, cel pentru terapie combinată, cu 2 canale electroterapie plus 2 pentru ultrasunete a fost finanțat de Consiliul Județean Maramureș, care este puternic implicat în dezvoltarea și modernizarea Spitalului Județean Baia Mare.

Tehnologiile medicale sunt dotate cu soft-uri IT care asigură parametrii motrici adecvați și individualizați pentru derularea procedurilor medicale, contribuind la recuperarea rapidă și eficientă a deficitelor.

Scopul recuperării este atât ameliorarea unor deficiențe, scăderea gradului de dependență a persoanelor cu nevoi speciale, cât și combaterea factorilor de agravare a unor disfuncții somatice, creând diverse facilități și programe de solicitare adecvate diferitelor patologii. Recuperarea folosește diverse metode de diagnostic și tratament care să refacă disfuncțiile și să dezvolte nivelul funcțional, cât mai aproape de normal.

Principalele capitole de patologie care beneficiază de recuperarea medicală sunt suferințe neurologice (de tip periferic sau central), ortopedice sau posttraumatice reumatologice, atât de tip cronic degenerativ, cât și cronic inflamator, cardiovasculare și respiratorii, dismetabolice (gută, diabet zaharat complicat, hipotiroidism etc.) situații complexe de polipatologie cu disfuncții importante.



Achiziția de aparatură medicală pentru Laboratorul de recuperare medicală al Spitalului Județean este un proces esențial pentru asigurarea unui nivel înalt de îngrijire medicală și de tratament al pacienților. Prin îmbunătățirea condițiilor de investigare și tratare a bolnavilor internați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare se urmărește creșterea gradului de satisfacție al acestora, ridicarea standardului calitativ al spitalului, creșterea numărului de pacienți tratați, cât și creșterea numărului și tipului de servicii medicale. În acest sens, vom continua achiziționarea de echipamente medicale moderne, fiindcă doar astfel vom reuși să creștem calitatea serviciilor medicale pentru maramureșeni.