Salvamont a Maramureş a primit un apel venit prin 112 despre o persoană dispărută de 2-3 zile, presupusă a fi decedata in casa. Persoana locuia singura în zona Podurile Popii spre Bocicoel. Zona este greu accesibila fiind posibil doar acces 4×4.

Apelantul care a dat alarma locuieste la 1,5 km de casa presupusei victime tot in zona Podurile Popii, Valea Stramturii. Localitatea respectiva este in carantina.

Echipajul de prim raspuns al SPJ Salvamont Maramures se deplaseaza in zona mentionata unde in functie de ce vor constata vor lua decizia care se impune intr-o astfel de situație.