Echipa de robotică Robocorns a Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare își încheie cu mândrie cel de-al nouălea sezon în competiția FIRST Tech Challenge România. A fost un an plin de provocări, muncă susținută și momente extraordinare.

În acest sezon, au reușit să conecteze comunitatea de robotică FTC România cu publicul larg și cu tinerii pasionați de tehnologie, organizând cinci competiții oficiale de precalificare (meeturi) desfășurate fie individual, fie în parteneriat cu alte echipe. Unul dintre cele mai importante evenimente de acest fel a fost Maramu’ Division, organizat în incinta colegiului băimărean. Celelalte patru competiții au fost organizate împreună cu echipele B-Robo (Satu Mare), Alphatronic (Cluj-Napoca), Perpetuum Mobile (Satu Mare), respectiv Bolts ‘n Gears (Bistrița).

Scopul acestor evenimente a fost acela de a oferi tuturor echipelor oportunitatea de a se pregăti cât mai bine pentru etapa regională, dar și de a încuraja colaborarea, schimbul de idei și accesul echitabil la competiție.

Pe lângă implicarea tehnică și competițională, ne-am dedicat și activităților cu impact social, organizând evenimente filantropice pentru a sprijini copiii din medii defavorizate. Un exemplu este Târgul de Crăciun desfășurat la București, în parteneriat cu alte echipe FTC, unde am reușit să strângem fonduri pentru organizația Hope and Homes for Children și să aducem un strop de bucurie acolo unde era nevoie.

De asemenea, în timpul verii au fost organizate tabere educaționale pentru copiii din Baia Mare, în care le-au prezentat principiile STEM și modul în care funcționează un robot, deschizând astfel ușa către un viitor în tehnologie pentru noile generații.

„Suntem mândri să anunțăm că în acest sezon competițional, echipa Robocorns a obținut două distincții importante în cadrul FIRST Tech Challenge România: Inspire Award 2nd Place la etapa regională (cel mai valoros premiu din competiție, care se acordă echipelor pentru excelență la toate categoriile: inovație, design, programare, implicare în comunitate), respectiv Judges Award la etapa națională – o distincție oferită celor care se remarcă prin promovarea spiritului competiției”, spun reprezentanții CN „Vasile Lucaciu”.