Ca formă de organizare, structura locală în PLUS este comunitatea locală. La nivel de municipiu Baia Mare, PLUS era organizat în mai multe comunități, fiecare acoperind o porțiune de municipiu. În perspectiva fuziunii cu USR, era necesară comasarea acestora și alegerea unei echipe unice de coordonare a întregii comunități băimărene. Conducerea comunității locale este formată dintr-un coordonator și 4 membri ai Biroului Local. Pentru alegerea acestei conduceri, Biroul Județean PLUS Maramureș a organizat alegeri interne, la care s-au înscris 4 candidați pentru poziția de coordonator local și 10 candidați pentru cea de membru în Biroul Local.

Echipa aleasă prin vot democratic este formată din: Claudiu Mare – coordonator și Horia Buhan, Ilie Petrică, Irina Stan, Florin Pintilie – membri în biroul de coordonare.

Rolul principal al acestei echipe este de a gestiona punerea în practică a fuziunii dintre PLUS Baia Mare și USR Baia Mare. Celor din echipă le revine sarcina de a negocia cu partenerii de la USR modul în care se va concretiza fuziunea, astfel încât aceasta să fie una corectă și reciproc echitabilă, iar formațiunea rezultată să fie mai puternică și să aibă un cuvânt important de spus în politica Băii Mari.

Dr. Claudiu Mare

Coordonator PLUS Baia Mare