Din păcate, Minaur n-a reușit ce și-a propus în acest meci, respectiv victorie și o poziție în plus în clasament. Prima parte a jocului a fost echilibrată, dar și una în care s-a ratat foarte mult, de ambele părți. Minaur a condus cu 2-1 (3), pentru ca 10 minute mai târziu scorul să fie 2-3. Am egalat la 3 (min. 15), apoi am și condus 7-6 (min. 22), pentru ca la cabine să se intre cu 9-11. Imediat după reluare, Steaua s-a desprins la patru goluri: 9-13 (32), iar mai apoi și-a mărit avantajul pe măsura trecerii timpului.11-16 (38), 12-19 (42), 15-23 (47), 18-27 (53).Steaua, cu portarul Ionuț Iancu în zi mare, s-a impus la final cu 31-24 și își păstrează locul pe podiumul Ligii Zimbrilor.

Minaur va juca sâmbătă, 27 noiembrie, de la ora 21.00 (22.00 ora României) cu Partizan Belgrad, în Sportski Centar Vozdovac, prima manșă din turul III al EHF European Cup. Jocul va fi arbitrat de bulgarii Georgi Doychinov și Yulian Gorețov, în timp ce delegat EHF va fi grecul Stepan Partemian.

CS Minaur Baia Mare – Steaua București: 24-31 (9-11)