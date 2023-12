Clubul sportiv Steaua București a postat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook, după moartea lui Luca Ene în incendiul de la Ferma Dacilor.

Luca Ene a plecat prea devreme din această lume.

Juniorul Stelei va fi înmormântat cu mingea de fotbal, sportul pe care l-a iubit atât de mult!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Steaua București într-o postare pe Facebook.

Lucian Ene, tatăl, şi ceilalţi doi copii ai familiei Ene au murit arşi de vii în incendiul izbucnit la Ferma Dacilor, în a doua zi de Crăciun, iar soţia şi al treilea copil, Matei, au scăpat cu viaţă.

Familia Ene a mers la Ferma Dacilor pentru a petrece acolo Crăciunul.

Din incendiul de amploare, au mai scăpat doar Matei Ene şi mama lui.

Tatăl, Lucian Ene, prieten cu patronul de la Ferma Dacilor, a intrat în flăcări să-şi salveze ceilalţi doi fii. Nu a mai ieşit, însă, niciunul din cei trei.

”Trebuia să facem Revelionul împreună și, din păcate, s-a întâmplat asta… Nu știu ce… Nu am cuvinte pentru ce s-a întâmplat.

Eu veneam din vacanța de Crăciun, eram pe drum și eu și tata am rămas… Am oprit, nu știam ce să mai zic, am început să plâng și nu am mai avut cuvinte”, a spus David Simion, prieten cu frații Ene.

”Erau doi copii foarte deștepți, foarte amuzanți, mereu erau puși pe glume. Nu știu ce să spun. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat.

Când am aflat, nu am știut ce să… Am crezut că este o glumă. Am aflat de pe grupul clasei”, a declarat și Matei Stoica, alt prieten al fraților Ene.

”Am fost colegul lui Luca la fotbal. Îl cunosc de foarte mult timp, am avut prieteni comuni. Îl cunosc de 6-7 ani. Îi plăcea fotbalul, era un copil foarte, foarte talentat.

Înainte să se întâmple incidentul, chiar am fost cu el la fotbal, cu două zile în urmă”, a spus și Robert Bănică, coleg și prieten cu Luca Ene.

