Emma Răducanu, 18 ani, venită din calificări, a învins-o în finală, sâmbătă noaptea, pe canadianca Leylah Fernandez, 19 ani, cu scorul 6-4, 6-3 și scrie istorie, câștigând US Open 2021 fără set pierdut.

Răducanu s-a impus cu scorul 6-4, 6-3, după o oră şi 51 de minute de joc. La scorul de 5-3 în setul 2 şi 30-40 pe propriul serviciu, Emma s-a accidentat uşor. După o alunecare, s-a julit sub genunchi şi a sângerat, astfel că a primit îngrijiri medicale. Momentul a fost contestat de Fernandez, care l-a avut în lojă pe fostul mare baschetbalist canadian Steve Nash.

Răducanu a devenit prima jucătoare care câştigă un turneu de Mare Şlem venind din calificări. A câştigat 2.500.000 de dolari, iar finalista încasează jumătate din această sumă. Totodată, ca urmare a performanţei de la US Open, britanica va urca pe locul 23 WTA, un salt de 127 de locuri.

Emma Răducanu este a doua jucătoare cu origini româneşti (are tată român) care câştigă la US Open. În 2019, titlul a fost cucerit de canadianca Bianca Andreescu, care are părinţi români.

Regina Elisabeta a Marii Britanii a felicitat-o pe Emma Răducanu imediat după meciul victorios de la US Open, printr-o scrisoare publicată pe conturile de socializare ale monarhiei.

„Te felicit pentru triumful de la US Open. E o realizare remarcabilă la o vârstă atât de tânără şi e dovada muncii tale extraordinare şi a dedicării. N-am nicio îndoială că performanţa ta ieşită din comun, alături de cea a adversarei, Leylah Fernandez, va inspira următoarea generaţie a jucătorilor de tenis. Îţi trimit cele mai calde urări, ţie şi mulţilor tăi fani. Elizabeth R.”, i-a transmis Regina sportivei.

O altă membră a Casei Regale, Kate Middleton, i-a scris Emmei Răducanu, care a câştigat US Open la vârsta de 18 ani fără să piardă vreun set.

„Felicitări uriaşe Emma Raducanu pentru performanţele tale uimitoare şi victoria istorică de Grand Slam! Incredibil – suntem cu toţii atât de mândri de tine ”, a scris Kate pe platformă.