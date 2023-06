Situație hilară în Țara Lăpușului. Locuitorii satului Rohia, aparținător al UAT Târgu Lăpuș, n-au avut apă la robinete de mai bine de două luni.

Cuminți din fire, acestora le-a trebuit mai bine de 2 luni să se mobilizeze și să prezinte situația celor responsabili cu asigurarea apei la populație. De fapt, nu doar să prezinte situația, ci să-i determine pe cei de la Primăria Târgu Lăpuș să acționeze pentru rezolvarea problemei. Oamenii vorbesc de o investiție făcută de mântuială care niciodată nu a funcționat bine și nici nu va funcționa corespunzător, investiție care trebuie refăcută cap-coadă.

Zilele trecute, înainte să se dea drumul apei și această să ajungă la robinetele rohienilor, pe adresa redacției am primit următorul mesaj: „Îți bat joc de noi! De la Paște nu mai avem apă! Am sunat săptămânal la primărie și nimeni nu ne-a băgat în seamă. Am sunat peste tot pe unde am știut și parcă nu existăm. Spuneți-ne, ce mai putem face?”

Ulterior ne-am interesat despre situația din Rohia și am aflat că:

„De 2 zile curge apă la robinete! A fost un consilier local, Mihai Timbuș și a filmat acolo. A reușit să le amintească de nevoile noastre, poate că cei de la primărie au uitat de noi și de problemele noastre și trebuia ca cineva să le aducă aminte că existăm și că avem nevoie de apă!” – a arătat Andreea.

„De două luni de spălăm la lighean, spăl haine cu mâna la covată! Nu mi rușine să o spun! Rușine ar trebui să le fie celor de la primărie că ne-au lăsat atât timp fără apă!” – arată o altă rohiancă!

„Ne lăudăm cu gunoaie, cu betoane de milioane, dar ne lipsește elementul care stă la originea vieții, care este esențial vieții, componenta dominantă a tuturor organismelor vii – APA, deși ne aflăm după o perioadă ploioasă.” – se arată în informarea lui Mihai Timbuș, consilier local al Orașului Târgu Lăpuș.