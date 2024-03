Întrebări pe care niciun post media NU VREA să le pună guvernanților…sunt „deranjabile”!

1. De ce Ucraina e îndreptățită să solicite recuperarea Crimeei și tot Occidentul o sprijină, iar România nu este îndreptățită să solicite recuperarea Basarabiei, a Bucovinei de Nord și a Bugeacului, iar patrioții care cer acest lucru sunt puși la zid?

2. De ce trupe americane pot invada și jefui Siria în acest moment, dar trupe rusești nu au voie să invadeze Ucraina?

3. De ce trupele americane ce invadau Vietnam, Coreea, Irak, Siria, Afganistan, Libia, Iugoslavia, Siria, etc se numesc „eliberatoare”, iar cele rusești se numesc „imperialiste”?

4. De ce revolta maselor populare din Moldova e de condamnat, iar a celor din Georgia e de lăudat?

5. De ce „revoluționarii” de la București din 10 august 2018 erau buni, iar cei de la Paris, Roma, Berlin, Londra, Atena, Bruxelles, etc sunt răi?

6. De ce Croația (țară de tranzit a emigranților spre Europa) e primită în Schengen și România (care nu are nicio legătură cu rutele de tranzit), nu?

7. De ce ungurii, austriecii (și toate celelalte șari membre UE) beneficiază de avantajul de a merge in SUA fără viză chiar și în condițiile în care sunt pe față pro Rusia, iar românii, mari pro americani, nu?

8. De ce americanii au voie să vină în România fără viză, dar românii nu au voie să meargă în SUA fără viză?

9. De ce e firesc ca americanii să aibă rachete nucleare în toată Europa, dar e inacceptabil ca rușii să aibă în Belarus?

10. De ce legea dezincriminării abuzului în serviciu dată de Dragnea era rea, iar aceeași lege dată de Ciucă e bună?

11. De ce pentru agricultorii din Polonia, Ungaria, Bulgaria afectați de importurile masive de cereale din Ucraina, ajutoare mari, iar pentru români cele mai mici?

12. De ce subvențiile de la UE pentru agricultorii din Franța, Germania, Italia, Polonia, etc. sunt de 2-3 ori mai mari decât subvențiile pentru agricultorii români?

13. De ce polonezii și germanii au voie să dezvolte termocentrale pe cărbune, iar românii, nu?

14. De ce în Austria, Germania, Franța și multe alte țări europene, corporațiile nu au voie să își transfere profiturile în off shore-uri, iar în Romania au voie?

15. De ce Schweighofer nu are voie să taie pădurile din Austria, dar are voie să taie pădurile din România?

16. De ce Ungaria, Germania, etc. au voie să dezvolte relații economice puternice cu China, iar România nu are voie?

17. De ce în România, prețul la energie, mâncare, combustibili, etc. trebuie să fie la fel ca în UE, iar salariile și pensiile, ca în Africa?

18. De ce pentru unii, mumă și pentru români mereu doar ciumă?

Răspunsurile sunt simple – pentru că acest popor e o MINUNE!

Doar o minune poate explica atâta toleranță la jaf, nedreptate, dispreț, ură și umilință… (gen. (r) Gomoi Cristian Marian)