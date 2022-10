Studiul de fezabilitate al drumului expres Baia Mare – Satu Mare se afla in faza avansata, astfel ca pana in primavara 2023 va fi terminat, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan.

,,Studiul de fezabilitate se afla in faza avansata, iar pana la anul viitor in primavara va fi gata, iar dupa acest proces lucrarea va intra in licitatia publica pentru proiectare si executie. Prin realizarea acestor proiecte majore de infrastructura rutiera vom realiza conexiunea judetelor Maramures, Salaj si Cluj cu infrastructura nationala mare si cu cea internationala prin conexiunile spre frontiera cu Ungaria”, a spus Ionel Bogdan.

Conform acestuia, licitatia pentru studiul de fezabilitate pentru al doilea drum expres Baia Mare – Jibou – Dej, amanata din lipsa unei oferte clare, va fi reluata.

,,In anul 2020, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitatia publica pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar pentru realizarea Drumului Expres Baia Mare – Jibou – Dej, licitatie care a fost ulterior anulata din cauza lipsei ofertelor viabile. In anul 2021, a fost reluata licitatia pentru elaborarea studiului de fezabilitate, iar odata ce CNAIR va finaliza documentatiile vom semna parteneriatul intre Consiliul Judetean Maramures – Consiliul Judetean Salaj si CNAIR pentru implementarea proiectului”, a mai precizat Ionel Bogdan.

Proiectul drumului expres Baia Mare-Satu Mare-Vama Petea are o vechime de aproximativ 15 ani, fiind mereu amanat de la executie din diverse cauze tehnice sau financiare.

Conform unei documentatii tehnice intocmite de CJ Maramures, drumul expres Baia Mare-Satu Mare-Vama Petea ar scurta distanta spre punctul de frontiera cu cativa zeci de kilometri, iar timpii de traversare a judetelor Maramures si Satu Mare vor fi substantial diminuati pentru participantii la trafic sau transportatorii de marfa.

Sursa: agendaconstructiilor.ro