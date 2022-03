Tată al unei fetiţe de doar 4 anişori, Răzvan Pîrje s-a stins din viaţă sâmbătă în circumstanţe ciudate, la o lună după ce a împlinit vârsta de 33 de ani. Tânărul ar fi decedat la doar câteva minute, după ce discutase fără probleme mai bine de două ore cu unul dintre cei mai buni prieteni ai săi

Răzvan Pîrje era un bărbat activ. Era cadru militar la o unitate militară din Baia Mare, dar şi un om gospodar. Acasă, la Cuciulat unde se află casa părintească, avea tractor, utilaje, cu care lucra de zor în agricultură. Ştia, însă de toate. Prietenii spun că Răzvan le ştia pe toate…

Îşi avea rădăcinile din satul Cuciulat (comuna Letca), dar s-a născut la Baia Mare, unde era militar de carieră. În Maramu’ stătea doar atât cât îşi făcea serviciu. În rest, era fie la Cuciulat, fie la Ileanda, acolo unde locuia iubita sa şi fetiţa lor de doar patru anişori.

Sâmbătă, 26 februarie, tânărul se afla la Cuciulat. Pe la amiază s-a întâlnit cu prietenul său bun, Alex Brînduşan. Se ştiau de-o viaţă, doar au copilărit împreună pe Valea Someşului. Drumurile lor s-au despărţit, dar când se întâlneam, vorbeau ore în şir…

Cam aşa a fost şi sâmbătă, când cei doi au povestit vreo două ore, afară, în faţa casei. Poate mai stăteau, dar temperatura era una scăzută şi ploua. Cei doi s-au despărţit, dar au convenit să se reîntâlnească peste o oră. “Mă pun să fac o baie şi apoi ne vedem din nou”, au fost cam ultimele cuvinte ale lui Răzvan.

Alex Brînduşan şi Răzvan Pîrje erau prieteni de-o viaţă. Moartea i-a despărţit în doar câteva minute

Alex a plecat acasă, la vreo 300 de metri distanţă, să mânânce şi se pregătea să revină. L-a sunat pe Răzvan, dar acesta nu a mai răspuns… “Am crezut că a intervenit ceva. Nu mi-am făcut absolt nicio grijă sau vreo problemă”, spune Alex.

Duminică dimineaţă, însă, mama lui Răzvan l-a sunat disperată şi l-a rugat să meargă la casă, deoarece Răzvan nu a mai mers la serviciu şi nici nu mai răspune la telefon.

Uşa de la casă era închisă. M-am tot uitat împrejurul casei şi am văzut că geamul de la baie este aburit. Totodată, de la conducta de canalizare curgea apă fierbinte. Atunci mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva grav. Mama sa m-a îndemnat să sparg uşa şi să văd repede ce se întâmplă acolo. SIncer, nu am avut putere ca să fac aşa ceva. Am sunat la 112 şi am plecat”, este mărturia dureroasă lui Alex Brînduşan pentru Ştirile din Sălaj.

La faţa locului au ajuns de urgenţă echipaje de poliţie, pompieri şi ambulanţă. Totul era în zadar, deoarece Răzvan era mort. Tânărul de 33 de ani se afla în cada de baie.

Decesul său a fost înregistrat încă de sâmbătă. Cel mai probabil, la doar câteva minute după ce s-a despărţit de Alex. Cauza morţii este una stranie. Medicii ar fi spus că tânărul nu ar fi suferit un infarct. E posibil să fi leşinat în baie şi a decedat. Doar raportul medicului legist ne va arăta exact cauza morţii.

Cert este că Răzvan Pîrje s-a stins din viaţă prematur, la doar o lună după ce împlinea frumoasa vârstă de 33 de ani. În urma sa rămân părinţii îndoliaţi, dar şi iubita sa şi o fetiţă de doar patru anişori cu sufletele sfâşiate…

Dumnezeu să îl odihnească în pace!