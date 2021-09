Fostul ministru, Elena Udrea și-a declarat susținerea pentru noul șef al PNL, despre care spune că nu are o experiență politică suficientă pentru poziția pe care o are, dar este susținut de oameni ca Emil Boc care au are experiența necesară atât în administrația publică cât și în politică.

„Ca politician cred că Florin Cîțu este la început de drum, ocupă o funcție prea mare pentru experiența pe care o are, însă am încredere în cei care îl susțin. Atâta vreme cât lângă Cîțu este Emil Boc, spre exemplu, cu o experiență de om politic uriașă și de om de administrație – primar, prim-ministru – eu cred că PNL a avut dintre cele două opțiuni, opțiunea corectă”, a declarat Elena Udrea, fost ministru în guvernul Boc.

Întrebată de ce crede că președintele Klaus Iohannis a renunțat să-l susțină pe Ludovic Orban, Udrea a precizat că nu cunoaște relația pe care o avea cei doi înainte de afirmațiile șefului statului.

„Nu am detalii despre intimitățile dintre PNL și Klaus Iohannis. Faptul că în jurul domnului Cîțu sunt oameni în care am totală încredere este suficient să spun că votul PNL a fost în direcția corectă având în vedere candidații”, a precizat Udrea.

Dragostea politica a lui Emil Boc pentru penala Elena Udrea, și invers, nu este nouă. E atât de mare încât Emil Boc i-a aprobat penalei Udrea, bine ascunsă după chiloții iubitului sau, Adrian Alexandrov, nu autorizație pentru două case, ca la Andreea Esca, ci cel mai mare proiect imobiliar din România, denumit Transilvania Smart City. Acesta va include 10.000 de apartamente, un mall, şcoli, supermarketuri, un hotel şi un aparthotel, spaţii de birouri, parcuri şi săli de conferinţă.

Cum ar fi putut penala Udrea să nu laude echipa câștigătoare, în frunte cu Cîțu și Emil Boc?