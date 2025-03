În perioada 14-15 februarie s-a desfăşurat, la Cluj-Napoca, Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală “Prietenii Muzicii”, ediţia a XVIII–a, organizat de către Fundaţia Culturală” Pro Piano”.

Dragoş Toma, elev în clasa a VIII-a la Colegiul de Arte a obţinut, pentru al treilea an consecutiv, premiul I.

De asemenea, acesta a participat, în perioada 27 februarie – 2 martie, la Concursul internaţional de interpretare instrumentală ”Transilvania”, desfăşurat la Colegiul Sigismund Toduţă din Cluj-Napoca, un concurs de înaltă ţinută, cu un juriu format din cadre universitare din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj- Napoca, concurs la care a obţinut premiul I absolut şi Premiul” Yamaha”, având onoarea să cânte şi la Gala decernării premiilor.

Pregătirea lui este coordonată de doamna profesoară Magdalena Cardoş.

Perseverenţa, talentul, pasiunea şi dăruirea lui pentru instrument i-au adus premii an de an la concursurile şi olimpiadele la care a participat! Felicitări şi mult succes în continuare!