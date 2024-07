Sebastian Burduja este supărat că se folosesc în energie echipamente și instalații vechi de peste 50 de ani și că există riscul de pene de curent.

Sebastian, așa este, dar știi foarte bine că nu este vorba doar de energie. Nu s-a construit aproape nimic în ultimii 35 de ani, trăim pe infrastructura lui Nicolae Ceaușescu – spitale, școli, facultăți, infrastructura de transport – rutieră , feroviară, aeriană, maritimă – infrastructura energetică, industrială, de apărare – sunt toate construite de părinții și bunicii noștri în Epoca de Aur, aproape nimic nu s-a adăugat în ultimii 35 de ani.

De construit s-au construit mall-uri, clădiri de birouri, ansambluri de locuințe, marea lor majoritate pe fostele fabrici, dărâmate. Chiar și fabricile care au rămas în picioare și au avut norocul să intre în portofoliul unor investitori strategici și să fie modernizate, puține, din păcate – automobile, bunuri de larg consum, medicamente, construcții, chimie – sunt construite tot de „nebunul” Nicolae Ceaușescu.

De ce nu s-a construit nimic in ultimii 35 de ani, de ce o facem doar acum, când sunt problemele cu deficitul sau îmbătrânirea resursei umane, când suntem extrem de dependenți de capitalul internațional (pentru că noi nu mai avem capital industrial) și când se scrie noua ordine mondială, chiar lângă noi?

Nici nu mai contează, bine că acum avem bani – dacă ii avem, iată, modernizarea liniilor de tramvai de pe Barbu Văcărescu este oprită, scrie pe bannerele puse acolo că „din lipsa de finanțare”.

S-a reușit chiar mai bine decât sperau cei care au furat cât au putut, ne-am îndatorat peste măsură și nu mai producem aproape nimic, uită-te la prăbușirea producției industriale de anul ăsta, nici nu mai amintesc de deficitul de balanță comercială.

Când o țară nu are o infrastructură modernă și o industrie puternică de prelucrare, cu accent pe nevoile de bază, mâncare, chimie, energie și apărare, ea nu există, Sebastian.

Și știi de ce ar trebui să ne fie ciudă? Că în curând o să importăm în marile proiecte europene Digital și Green Deal microprocesoare și acumulatori de mare capacitate pe care va scrie „Made in Hungary”.

Depedența României de importuri ne va îndatora, săraci și, mai grav, ne va crește în mod dramatic subordonarea de alții. Nu este de mirare că vor crește îngrijorare, resentimentele, „nostalgia” și că ne așteaptă o emergență de extremă dreaptă sau extremă stângă sau cine știe ce alte extreme teribile ar putea să apară.

Sebastian, tânăra generație de politicieni trebuie să oprească furtul generației bătrâne de politicieni, care nu a construit nimic. Destul tot constatăm că nu s-a făcut nimic în ultimii 35 de ani, aruncăm vina pe „cei de dinainte” sau plătim bani la directori incompetenți și membri sinecuri în consiliile de administrație, consultanți, analiști, lobbisti.

Voi, cei tineri, trebuie să treceți la treabă. Infrastructură, reindustrializare, modernizare și reformă administrativă. Succes!

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj