La sfârșitul săptămânii trecute, dr. Vasile Pop a revenit în funcția de manager-interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Dispoziția de numire a fost comunicată unității medicale în cursul zilei de vineri, 22 mai 2020, iar luni, 25 mai, șeful administrației județene a semnat contractul managerului-interimar.

Contractul fostului manager al Spitalului Județean, ec. Sorina Pintea, a încetat la termen, în 16 mai, (în intervalul aprilie – mai acel contract a fost suspendat pentru incapacitate temporară de muncă), iar la propunerea Consiliului de Administrație al unității medicale, în 21 mai s-a constant încetarea raporturilor de muncă cu ec. Sorina Pintea, fapt care a necesitat numirea unui manager-interimar până la organizarea concursului de ocupare a postului.

”Am semnat contractul de management al vechiului și noului manager, dr. Vasile Pop, cel care a condus Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare în ultimii doi ani și jumătate, cu mici întreruperi. În întreg mandatul de președinte al Consiliului Județean Maramureș am insistat pe depolitizarea administrației publice și mă bucur sincer atunci când am oportunitatea legală de a numi un profesionist într-o funcție de conducere, mai ales când ne referim la domeniul sănătății. Îmi pare rău să văd că astăzi mai sunt partide care urmăresc doar interesul personal și interesul politic, care promovează în funcții prieteni, fini, cumetri, nași etc. Sunt foarte mulțumit că am putut schimba acest lucru la Spitalul Județean de Urgență, spital în subordinea Consiliului Județean și care a revenit în coordonarea administrației locale începând cu data de 21 mai 2020. Vom demara, în cel mai scurt timp, o procedură transparentă de concurs, astfel încât Spitalul Județean, unul dintre cele mai importante spitale publice din nord-vestul României să fie condus de cel mai potrivit manager. Am discutat în aceste zile cu managerul-interimar dr. Vasile Pop și am restabilit prioritățile imediate ale unității medicale, pe termen scurt și mediu. În primul rând, suntem preocupați de protecția personalului medical și a pacienților, fapt pentru care vom menține măsuri cât mai ridicate de siguranță pentru toți cei care lucrează sau apelează la serviciile Spitalului Județean din Baia Mare”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Gabriel Zetea: ”Finanțăm, în parteneriat cu Primăria Baia Mare, Compartimentul de Chirurgie Cardiacă al unității medicale”

Potrivit șefului administrației județene, în cel mai scurt timp, Consiliul Județean va aloca o sumă consistentă de bani Spitalului Județean de Urgență, în vederea finanțării Compartimentului de Chirurgie Cardiacă. Unitatea medicală va deveni, astfel, primul spital non-universitar din țară care va efectua operații pe cord deschis. Trebuie făcută precizarea că proiectul a demarat încă în urmă cu doi ani, fiind susținut atât de cei doi manageri care s-au aflat la cârma Spitalului Județean, respectiv ec. Sorina Pintea și dr. Vasile Pop, dar și de medicul șef Călin Pop.

”În ultimii doi ani s-au obținut toate avizele necesare pentru demararea intervențiilor medicale pe cord deschis, iar anul trecut au fost angajați și profesioniștii care pot să facă asemenea operații. Pentru dotarea acestui compartiment este necesară o sumă de aproximativ trei milioane de lei, iar proiectul îl vom realiza în parteneriat cu Primăria Baia Mare și cu primarul Cătălin Cherecheș. Fondurile vor fi alocate atât de către Consiliul Județean Maramureș, cât și de către Primăria Baia Mare, în procent de 50% – 50%. Anual, în Maramureș se înregistrează aproximativ 2.000 de infarcte, iar dintre acestea, cam 10% au nevoie de chirurgie cardiacă. Sunt foarte încântat de faptul că vom reuși o nouă performanță la Spitalul Județean de Urgență și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au susținut acest proiect”, a conchis președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.