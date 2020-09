Conform normelor Organizației Mondiale a Sănătății, la intrarea în clădiri sau spații publice, este recomandat să se verifice temperatura, respectiv să se igienizeze cetățenii, nu doar pe mâini ci și pe haine, încălțăminte sau genți.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Siguranța și sănătatea comunității băimărene este o grijă constantă a mea și a administrației publice locale. Sub egida Protejăm Baia Mare, venim în sprijinul cetățenilor încă de la începutul pandemiei. Am distribuit zeci de mii de pachete cu măști și dezinfectanți, în perioada stării de urgență am venit cu diverse măsuri de ajutorare a categoriilor vulnerabile cum sunt copiii, seniorii și persoanele cu dizabilități. Acum, din inițiativa mea, amplasăm în Baia Mare două stații sanitare complete destinate combaterii îmbolnăvirilor cu Covid – 19.

Una a fost amplasată la intrarea în incinta Primăriei Municipiului Baia Mare, unde fluxul de cetățeni este semnificativ, iar cea de a doua va deservi zona centrală a orașului. Ambele stații sunt însă mobile, astfel încât ele vor putea fi deplasate pe raza întregului municipiu, acolo unde este necesar. Ele dispun de caracteristici tehnice și dotări profesionale care permit măsurarea temperaturii și avertizarea sonoră atunci când aceasta depășeste limita impusă, dar și dezinfecția persoanelor care se află în înteriorul acesteia. Stațiile nu necesită un operator uman permanent și la fel de important este că poate fi usor de accesat și de către persoanele cu dizabilități. Continuăm așadar să avem grijă de noi și de familiile noastre. În egală măsură continuăm să avem grijă de tot ceea ce ține de bunăstarea întregii comunități!”.