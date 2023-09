Marţi, 12 septembrie, la ora 11.30, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul că pe strada Piața Libertății din municipiu, s-a produs un accident de circulație soldat cu vătămarea corporală a trei persoane.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 60 de ani din Săpânța, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat trei pietoni ce se aflau angajați in traversarea părții carosabile.

Victimele, o minoră de 10 ani și două femei de 20 respectiv 47 de ani din Sighetu Marmației, au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind zero.

Totodată, acesteia i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.