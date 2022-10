În weekend-ul care tocmai s-a încheiat, polițiștii rutieri au întocmit nouă dosare penale pe numele unor bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, care au comis infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Dosarele penale au fost întocmite astfel:

– patru au fost întocmite pe numele a patru bărbați cu vârste cuprinse între 33 și 59 de ani, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, șoferii au avut o alcoolemie cuprinsă între 0.45 și 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat;

– trei pe numele unor bărbați de 21,27 și 42 de ani, care au condus autoturisme în timp ce nu dețineau acest drept;

– unul pe numele unui tânăr de 26 de ani din Mireșu Mare, care a condus un autovehicul neînmatriculat;

– unul pe numele unui bărbat de 29 de ani din Poienile de Sub Munte, care a condus în timp ce avea o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat și fără să dețină permis de conducere.

Doi dintre bărbații care au comis infracțiuni rutiere, s-au ales și cu autoturismele avariate deoarece au produs accidente rutiere soldate cu pagube materiale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.