Compania de apă Vital ar urma să acorde despăgubiri persoanelor care au fost afectate de inundaţiile provocate, marţi, de ploile torenţiale, a informat miercuri, pe pagina sa de socializare, primarul interimar al municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş.

„Situaţiile de urgenţă de multe ori ne arată unde putem şi e nevoie să aducem îmbunătăţiri. În urma ploilor abundente de ieri (marţi n.red.) şi a inundaţiilor rezultate, am convocat o şedinţă operativă la sediul Vital (entitate comercială aflată în subordinea primăriei n.red.). Am analizat această situaţie cu care ne-am confruntat şi am găsit soluţii pentru a răspunde mai rapid şi mai eficient în posibile astfel de contexte viitoare. Între timp, vă informez că Vital va acorda despăgubiri celor afectaţi de inundaţiile de ieri. Îi îndemn pe toţi cei care s-au aflat în astfel de situaţii să depună cereri la Vital. Fiecare solicitare va fi analizată de către Comisia de administraţie şi, după caz, se vor oferi despăgubiri”, a declarat primarul Doru Dăncuş.

Edilul a mai precizat că în cel mai scurt timp vor fi efectuate lucrări de decolmatare a unor pârâuri.

„Am pregătit alături de colegii mei o serie de măsuri pe care le vom lua imediat, dar şi câteva care necesită pregătiri mai ample şi care vor fi implementate în perioada următoare. Câteva din măsurile urgente pe care le-am dispus au legătură cu decolmatarea pârâurilor care se scurg de pe zona colinară, lucrări de întreţinere a canalizărilor înfundate şi a gurilor de scurgere din zona părţilor carosabile. Oraşul s-a dezvoltat foarte mult, apa nu mai are unde să se infiltreze în pământ şi totul se scurge într-o reţea de canalizare subdimensionată şi veche de 50-60 de ani. Toţi aceşti factori duc la situaţia în care unele locaţii din oraş devin heleştee de fiecare dată când plouă mai serios. În perioada următoare începem lucrări de extindere a reţelei de canalizare, dar şi reabilitare a acesteia pe un total de 36 de străzi. Vom achiziţiona, de asemenea, încă 5 utilaje de curăţare şi vidanjare”, a menţionat edilul Doru Dăncuş.

Potrivit acestuia, pârâul Călinişa va fi decolmatat până în apropierea satului Săsar.

„În zona Mărgeanului (zona industrială vest n.red.) vom decolmata pârâul Călinişa până în satul Săsar şi vom putea face astfel o descărcare a apelor pluviale în acest pârâu. Pentru zonele Victor Babeş, Iuliu Maniu şi Firiza avem un proiect de colectare a apelor pluviale ce vin de pe versanţi. În zonele Valea Usturoi, Ferăstrăului şi Nicolae Bălcescu avem probleme cu utilizarea necorespunzătoare a canalizărilor şi aruncarea de deşeuri în pârâuri. Vom insista în perioada următoare pe prevenţie, pe discuţii cu oamenii. Dacă nu se va înţelege că trebuie să ne comportăm civilizat, vom trece la sancţiuni”, a mai afirmat Doru Dăncuş.

În după-amiaza zilei de marţi, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină pentru evacuarea apei din gospodării, inclusiv în municipiul Baia Mare.

„După-amiază, în urma manifestării condiţiilor meteorologice extreme, am fost solicitaţi să intervenim în mai multe situaţii. Cele mai multe solicitări au presupus evacuarea apei care a inundat subsolurile clădirilor, garajelor sau curţilor. Pompierii Detaşamentului Baia Mare au desfăşurat misiuni de recunoaştere în zonele afectate, intervenind cu prioritate pentru evacuarea apei dintr-o locuinţă, din subsolurile instituţiilor publice şi al caselor de locuit. S-a mai intervenit şi pentru evacuarea apei din garaje, curţi şi degajarea unor arbori căzuţi în timpul furtunii”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Adriana Şanta.