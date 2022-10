Marți, 18 octombrie, Florența a fost capitala gastronomiei italiene: la Auditorium Santa Apollonia s-a desfășurat prima ediție internațională a „Premiului 5 Stele de Aur în Bucătărie”, organizată de Asociația Bucătarilor Italieni (AIC), sub patronajul Regiunii Toscana, reprezentată de Președintele Eugenio Giani.

Printre câștigători, alături de bucătari cu stele Michelin se numără și Dorina Burlacu, chef de origine română, care a primit diploma de la președintele AIC, chef Simone Falcini, însoțit de chef Daniele Gorini, coordonatorul bucătarilor din cadrul AIC.

La eveniment au fost invitați 400 de reprezentanți ai categoriei, printre care peste treizeci de chef cu premii internaționale, bucătari profesioniști, junior chefi, influnceri și food bloggeri. Marți dimineață, bucătarii au defilat îmbrăcați în uniformă, cu coiful alb pe cap, pe străzile din centrul Florenței. Apoi, după-amiază, a avut loc ceremonia de premiere „5 Stele de Aur în Bucătărie”.

Potrivit organizatorilor, „trofeul este acordat bucătarilor și chefilor care se remarcă, în fiecare an pentru, prin contribuția lor deosebită la răspândirea gastronomiei de calitate în întreaga lume. Râvnitul premiu este o sursă de mândrie pentru întreaga categorie și are o valoare enormă pe scena italiană și mondială”.

Iată ce a declarat chef Dorina Burlacu, după festivitatea de premiere:

„A fost o mare emoție pentru mine să particip la un eveniment cu adevărat grozav dedicat bucătăriei italiene. Împreună cu sute de bucătari și bucătari din toată Peninsula și, de asemenea, din lume, ne-am întâlnit și am defilat pe străzile orașului Florența, sub Dom sau lângă casa lui Dante, simboluri ale Italiei, o țară care reunește excelențe în multe domenii diferite. Am dedicat premiul orașului meu adoptiv, Reggio Emilia și celor două țări ale mele: România, unde m-am născut, și Italia, unde m-am îndrăgostit de bucătărie. Un premiu dedicat și tuturor femeilor bucătar, care se confruntă cu mult mai multe obstacole în cariera lor, față de colegii lor bărbați.

Aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru modul în care am fost primiți și apreciați. A fost magic să descoperim că nu suntem doar o categorie puternică, ci și o echipă grozavă. Primirea unui premiu alături de bucătari cu stele Michelin, precum Gaetano Trova (2 stele Michelin), care mi-a fost și profesor în cadrul unui curs de bucătărie, a fost o mare onoare. Bucătăria italiană este considerată cea mai bună din lume și trebuie să fie cunoscută așa cum merită, subliniind și aspectele de alimentație sănătoasă. Misiunea mea a fost exact aceea de a promova tradiția și inovația, inclusiv pe canalele de socializare, precum Facebook. Iată de ce mă bucur că la eveniment au fost invitați și implicați și food bloggeri sau influenceri, precum Maria Grazia Celella, cuplul Mollica’s sau câștigători ai celor mai importante concursuri TV gastronomice naționale”.