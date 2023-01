„. „.

Holograf: „Ne este extrem de greu sa acceptam ca Aurel Mitran nu mai este. Pentru noi a fost unul dintre cei mai importanti oameni, prieteni, profesionisti din viata si cariera noastra. Cuvintele sunt putine ca sa exprime intreaga noastra recunostinta pentru el. Drum bun printre stele, prieten drag. N-ai fost niciodata “too old to rock’n’roll”, dar cu siguranta “too young to die”! Sa te odihnesti in pace. Vei ramane pentru totdeauna in inimile noastre!