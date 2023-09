Azi, 25 septembrie 2023, cu adâncă tristețe în suflet, Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni, anunță trecerea la cele veșnice a doamnei prof. AURORA PUȘCAȘ, OMUL care a călăuzit pașii zecilor de generații de elevi, liderul, mentorul și fondatorul celor șase cetăți de lumină, Liceele Teoretice „George Pop de Băsești”.

„A plecat dintre noi, într-o lume mai bună, doamna prof. Aurora Pușcaș. Desigur, pe doamna profesoară de Limba și Literatura Română, Aurora Pușcaș, o cunosc din copilărie. A fost crescută cu respectul pentru muncă de către mama sa, văduva Leontina Covaciu, cunoscută în toată comuna Ulmeni ca o bucătăreasă nemaipomenită și o foarte bună organizatoare de evenimente vesele ori mai puțin vesele. Aurora, fiica dânsei cu un parcurs școlar de excepție, nu putea să nu ajungă un cetățean de seamă al orașului Ulmeni. Deși ar fi putut să rămână asistentă la Facultatea de Filologie din Baia Mare, a preferat să se întoarcă în satul său natal, devenit oraș, să continue strădaniile dascălilor de aici, căci se știe, Școala Generală din Ulmeni — devenind liceu, sub numele Grup Școlar „Dr. Florian Ulmeanu”– a avut întotdeauna dascăli de excepție. Doamna profesoară Aurora Pușcaș s-a întors în comuna noastră, dar nu singură ci alături de soțul său Lucian Pușcaș. După revoluție, familia Aurora și Lucian Pușcaș au pus bazele primului liceu din Transilvania, Liceul „George Pop de Băsești” Ulmeni. Munca lor a dat roade, ca urmare au înființat școli și în alte localități ale județului, începând cu Baia Mare, punând bazele Consorțiului Școlar „George Pop de Băsești”, având ca președinte pe doamna prof. dr. Dana Covaciu. Am fost, nu odată, invitată la întâlnirile literar-culturale organizate atât de Conducerea Grupului Școlar „Dr. Florian Ulmeanu” cât și de către conducerea primului liceu particular transilvănean, Liceul „George Pop de Băsești” Ulmeni. Alături de ceilalți invitați, am fost primită cu brațele deschise și cu zâmbete călduroase de către fondatorii acestei instituții de învățământ, Aurora și Lucian Pușcaș au fost mereu alături de dascălii și elevii cărora le jalonează destinele. Doamna profesoară Aurora Pușcaș ar mai fi putut să predea Limba și Literatura Română dacă o boală necruțătoare nu i-ar fi secat puterile. Rămâne ca cei tineri din familia ei să îi continue munca. La despărțire, să îi urăm „Drum lin printre stele!”. Dumnezeu să o ierte și s-o odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei!”, este mesajul transmis de Florica și Nicolae Bud.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică!