După ce ieri v-am informat despre trecerea in neființă a unui cadru didactic băimărean (Vezi material), astăzi am primit o altă informație șocantă. Pe adresa redacției am primit următorul mesaj: „Din nefericire vreau sa va informez, ca un alt cadru de învățământ a decedat azi noapte, director al scolii din Sisesti.”

Este vorba de profesoara de limba română, Nicoleta Dan de la Scoala Gimnaziala Constantin Dipse Surdesti.

„Teribila veste a trecerii in nefiinta a colegei noastre, Nicoleta, ne-a lasat inmarmuriti de durere. Ne va lipsi de azi omul de exceptie, sufletul cald si bun, doamna harazita cu o profunda intelegere a tuturor celor omenesti.

Nu te vom uita, Nicoleta!

In amintirile noastre vei ramane zambitoare, asa cum erai mereu in banca a doua, randul de la geam.

Sincere condoleante familiei indurerate!” – se arată în mesajul foștilor colegi de clasă de la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”.

„Venim pe rând și nu de puține ori, din păcate, unii pleacă prea devreme…

Drum bun, dragă colegă Dan Nicoleta!

De azi ai devenit o poveste…

O poveste frumoasă pentru cei care te-au cunoscut!

Condoleanțe familiei îndurerate!” – transmite un coleg de-al doamnei profesoare tot prin intermediul unei rețele de socializare.