Tanara fotbalista Alice Cociuba a incetat din viata in Ajunul Craciunului. Sportiva in varsta de 21 de ani a fost victima accidentului ingrozitor de la Ineu, in care masina ei a fost lovita de un tren.

Jucatoarea de fotbal a evoluat, de-a lungul vietii, pentru CS Ineu, Piros Security si CFR Timisoara, fiind convocata si la echipa nationala de tineret.

Anuntul mortii sale a fost facut pe Facebook de clubul la care era legitimata in prezent.

Este a doua oara in ultimele luni in care fotbalul feminin este in doliu. In urma cu doua luni, antrenorul Florin Bugar a decedat in urma luptei cu noul coronavirus.