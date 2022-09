Preotul Gheorghe Colțea, protopop de Bran-Zărnești, a murit sâmbătă, la vîrsta de 59 de ani. Părintele Colțea, unul dintre cei mai iubiți preoți ai Bisericii Ortodoxe Române, se afla în comă de grav IV, după ce i s-a făcut rău. „Păstorul de suflete”, cum îl știau credincioșii, s-a prăbuşit din picioare, în drum spre Mitropolie.

„Sunt păstor-preot. O ciudată combinație, dar nu este ciudată, pentru că, în adânc de istorie, așa cum am învățat noi la teologie, preoția sau dregătoria de preot o făceau păstorii și, în general, legătura cu divinitatea o țineau oamenii în simplitatea lor”, spunea preotul Gheorghe Colțea, în ultima sa apariție TV.

Părintele Gheorghe Colțea a publicat mai multe cărți de predici și era moderator în cadrul emisiunilor Radio Trinitas și Trinitas TV. De asemenea, fiul său urmează calea preoției.

Pe părintele Protopop Gheorghe Colțea, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Laurentiu Streza – Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului – îl descria ca un ostenitor în cele sfinte, prin contribuțiile sale „la binele Bisericii noastre strămoșești și al credincioșilor ei, făcându-se el însuși «treapta» și «scara», prin chipul întreitei sale slujiri”.

„Când ți-e drag de ce faci, nu e greu deloc. Este foarte frumos și eu mă întorc foarte des în ambientul pastoral. (…) Mi-e dor de starea ancestrala. Chiar mi-e dor de ciobanii pe care eu i-am cunoscut odinioară. Totuși, eu având vârsta de 59 de ani, au trecut foarte repede anii, am o pastorație de oameni sau cu oameni deja de 32 de ani. Mi-a fost enorm de drag să păstoresc oameni. Prima parte a vieții, consumând-o în sălbăticie, în păduri, în anturajul puținor oameni, mi-a fost dor întotdeauna de oameni. Mi-aduc aminte cu cât drag plecam din vacanțele de vară în orașe ca să studiez, pentru că întâlneam oameni. Erau fascinanți. Fiecare om era foarte important pentru mine. Nu mi-e rușine în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor, și mai ales în fața propriei conștiințe ca să-mi aduc aminte de perioada în care păstoream oi și de perioada în care mi-a dat Dumnezeu să păstoresc oameni”, a spus părintele Gheorghe Colțea în ultimul său interviu, acordat Antena 3.

Întrebat care ar fi locul unde ar alege să moară şi mai ales cum, Gheorghe Colţea a oferit un răspuns tulburător.

„Dacă aş putea să aleg, ar fi într-un spaţiu mai larg, în patria me, mai restrâns puţin, în curbura Carpaţilor. Este un spaţiu foarte interesant pentru mine, este chiar centrul pământului făgăduinţei şi îl socotesc eu, că este chiar Raiul promordial. Şi pentru mine că m-am născut în curbura Carpaţilor şi am propovăduit şi am trăit aici, e tare ca să zic, m-am născut în Rai, am trăit în Rai şi vreau să mor în Rai. Aici este, în curbura Carpaţilor. În satul meu natal, în judeţul Covasna, unde m-am născut, există un loc – îi zice Pajiştea Lungă. Este o pajişte întinsă, frumoasă, cu o deschidere foarte largă şi care se mărgineşte de o lizieră de pădure de fag. Mi-a plăcut întotdeauna locul acela”, a spus părintele Gheorghe Colțea.