Doliu în Baia Sprie, acolo unde un cunoscut artist „a făcut ultima reverență publicului”.

„Ziua de 27 mai, 2020, va ramane, pentru tot restul vietii mele, una trista, a reculegerii. Bunul meu prieten, IONICA LAR, coregraf al Ansamblului Folcloric DOR CALATOR al Casei de Cultura din Baia Sprie, a facut ultima reverenta publicului. Pentru el luminile rampei s-au stins… Sufletul sau, insa, se inalta inspre lumina celesta, chiar inaintea Inaltarii Domnului, pentru a sta la dreapta judecata.

Din cei 60 de ani de viata, aproape patru decenii le-a dedicat dansului popular. Pentru excelenta interpretarii, maestrul Buciu il selectase pe lista scurta de colaboratori. A activat in mai multe formatii de amatori, inca de la inceputul anilor ’80, dar a performat in mod special, alaturi de generatia lui, in cadrul Ansamblului TULNICUL, al Casei de Cultura a Sindicatelor, FLORI DIN MARAMURES al Centrului Creatiei Populare Maramures iar la maturitatea sa coregrafica mi-a fost alaturi la intemeierea Ansamblului DOR CALATOR, prin toamna lui 2008.

La temelia acestui proiect artistic sta sacrificiul unuia dintre cei mai performanti dansatori ai generatiei de aur, Vasile Mandru, modelul lui Ionica si a multora dintre colegii din generatia sa.

Doamne, cate sacrificii mai urmeaza pe altarul artei??!

Prin mana lui Ionica Lar au trecut mai multe serii de copii si adolescenti iar alaturi de cei mai buni a dansat la festivaluri internationale in Italia, Germania, Franta, obtinand premii pentru performanta artistica.



L-am visat luni noaptea… Aranjam impreuna costumele populare. Dorul calator si-a incheiat misiunea artistica… Vor ramane amintirile dragi si filmarile realizate impreuna.

Cei care nu l-ati intrebat de sanatate, in ultimul an, acum va puteti ruga pentru sufletul sau. Stim ca la funeralii vor putea participa doar 8 persoane dar patru flacai, dintre cei care l-ati pretuit, ar putea sa-l poarte solemn pe umeri, altii opt sa-i aseze jerba inlacrimata pe mormantul reavan.

Noi, cei de departe, iti spunem: adio prieten drag, bunul Dumnezeu sa te ierte si sa-ti odihneasca sufletul alaturi de dreptii sai. Toata compasiunea pentru Viorica si cei doi feciori, pe veci nemangaiati.”, scrie Andrei Bărbos pe pagina lui de Facebook.

Dumnezeu să-l odihnească!