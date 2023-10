Un bărbat de 30 de ani din Moisei a fost depistat la volanul unui autoturism de polițiștii din Vișeu de Sus, aflați în serviciul de patrulare și control trafic în comuna Moisei, având permisul de conducere cu valabilitate expirată. Totodată, testat cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Azi-noapte, polițiștii Secției 3 Fărcașa au oprit pentru control un autoturism în Asuaju de Sus, la volan fiind identificată o femeie din județul Satu Mare. Aceasta nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar la testarea cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condusă la Centrul de Permanență Fărcașa pentru recoltarea de probe biologice de sânge.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere în cazul femeii.

Un bărbat de 39 de ani a fost identificat circulând cu autoturismul pe strada Barajului din Baia Mare fără a deține permis de conducere, iar un tânăr de 22 de ani din Ciolt a fost depistat de polițiștii din Șomcuta Mare, la volanul unui scuter, care nu avea montate plăcuțele de înmatriculare sau de înregistrare. De asemenea, tânărul nu deținea nici permis de conducere.

Polițiștii au întocmit dosare penale pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculare sau neînregistrat.

În urma testării cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive în cazul a doi tineri de 22 și 24 de ani din Finteușu Mic și Vișeu de Sus. Aceștia au fost identificați în trafic de polițiștii din Vișeu de Sus și Șomcuta Mare, la volanul unor autoturisme.

Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.