În seara de marţi, 20 decembrie, la ora 21.40, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1 C, în localitatea Cicârlău.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani din Baia Mare, dinspre Satu Mare înspre Baia Mare, a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un tânăr de 24 de ani din Suceava, care se afla angajat în depășirea regulamentară a acestuia.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a două pasagere de 18 respectiv 20 de ani, care au fost transportate la Spitalul Clinic de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare în vederea acordării de îngrijiri medicale, fără să rămână internate.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.