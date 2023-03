Mai multe infracțiuni rutiere au fost depistate de polițiștii maramureşeni miercuri, 1 martie.

Baia Mare – Aseară, la ora 20.55, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Mihai Eminescu. La volan a fost identificat un bărbat de 48 de ani din municipiu. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Sighetu Marmației – Azi noapte, la ora 01.10, polițiștii au identificat în trafic un autoturism condus pe strada Câmpu Negru, fără a avea montate plăcuțele de înmatriculare.

În urma efectuării semnalului regulamentar de oprire a autoturismului, la volan a fost identificat un bărbat de 28 de ani din municipiu. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Sighetu Marmației unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Totodată, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

Tot polițiștii din Sighetu Marmației, la doar câteva minute distanță, la ora 01.22, au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Câmpu Negru.

La volan a fost identificat un bărbat de 49 de ani din municipiu, care a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Sighetu Marmației unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

Şomcuta Mare – Azi noapte, la ora 00.20, în timp ce polițiștii se aflau în executarea atribuțiilor de serviciu în localitatea Mireșu Mare, au identificat pe strada Terenului, un autoturism care era intrat în rigola de pe sensul opus de mers.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 36 de ani din Fersig, care a relatat faptul că a pierdut controlul direcţiei de deplasare și a intrat în rigola de pe sensul opus de mers.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0.89 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare în vederea recoltării de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, pe numele bărbatului a fost întocmit dosar sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Fărcașa – Ieri, la ora 17.30, în timp ce polițiștii se aflau în executarea atribuțiilor de serviciu în localitatea Asuaju de Jos, au oprit pentru control un autoturism condus pe D.J. 193 E.

La volan a fost identificat un tânăr de 21 de ani din Asuaju de Sus, iar în urma verificărilor polițiștii au stabilit faptul că acesta are dreptul de a conduce suspendat

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.