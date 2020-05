Joi, 7 mai, în jurul orei 10.30, poliţiştii au oprit pentru verificări un autoturism condus pe raza oraşului Vişeu de Sus. La volan a fost identificat un bărbat de 42 de ani, din Satu Mare, care era însoţit de un alt bărbat domiciliat în acelaşi judeţ.

În autoturismul oprit, poliţiştii au observat mai multe produse de feronerie şi obiecte sanitare (cabluri electrice, flacoane cu ulei motor, siguranţe electrice, robineţi etc.) care aveau datele de pe ambalaj distruse.

Întrucât cei doi sătmăreni nu au putut prezenta acte de proveniență şi existând suspiciuni că acestea au fost sustrase , cei doi bărbaţi au fost conduși la sediul poliţiei şi toate bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt şi sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus continuă verificările în vederea stabilirii cu exactitate a provenienţei bunurilor.