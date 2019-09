Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a efectuat, zilele trecute, o nouă vizită de lucru pe șantierul deschis pe drumul județean DJ 182 B, legătura Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți pe Someș. Alături de el s-au aflat și ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Radu Oprea si ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș. Lucrările au început în luna iulie 2019, acesta fiind primul din cele șase șantiere care vor fi deschise în acest an pe drumurile județene din Maramureș, valoarea totală a lucrărilor în infrastructura rutieră fiind de peste 100 de milioane de euro. În ceea ce privește reabilitarea DJ 182 B, valoarea investiției este de peste 25 de milioane de lei, iar lucrarea trebuie finalizată în acest an, susține șeful administrației județene.

”Lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere continuă în ritm alert, astfel că s-a turnat asfalt nou pe drumul județean 182 B Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți pe Someș. Am verificat stadiul lucrărilor și am invitat, alături de mine, doi miniștri ai Guvernului României: ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Radu Oprea și ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș. Investiția pentru reabilitarea celor 15 km de drum județean, în valoare de peste 25 de milioane de lei, este finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, de către Guvernul României și am dorit ca cei doi miniștri să vadă la fața locului cum cheltuim banii publici în Maramureș. Există și mobilizare din partea constructorului și astfel s-a reușit corelarea lucrărilor de reabilitare a drumului județean cu lucrările care se efectuează în Mireșu Mare la canalizare, aducțiunea de apă și rețeaua de gaz. Am promis finalizarea acestei investiții pana la finalul acestui an și o să ne ținem de cuvânt, arătând că investițiile pot fi finalizate într-un singur mandat”, a subliniat președintele Gabriel Zetea.