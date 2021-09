Luni, 20 septembrie, polițiștii maramureșeni au identificat în trafic doi bărbați care au condus autoturisme fără a deține acest drept.

Primul bărbat depistat de polițiști are 56 de ani și este din Săliștea de Sus.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat.

Cel de-al doilea bărbat are 26 de ani și a fost oprit în trafic de polițiștii Formațiunii Rutiere a Poliției Orașului Seini.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În ambele cauze se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.