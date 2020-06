Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș au depistat în localitatea Sighetu Marmației, doi maramureșeni, având asupra lor cantitatea de 155,3 grame canabis.

Ieri, 24 iunie a.c., în jurul orei 12.20, un echipaj mobil din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit pentru control pe raza localității Sighetu Marmației, un autoturism marca Audi A4, înmatriculat în România.

Autoturismul era condus de un cetățean român, în vârstă de 20 de ani, din județul Maramureș, iar în urma verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport a fost descoperită, sub capotă, în compartimentul filtrului de habitaclu, o pungă cu 17 bile învelite în folie de aluminiu ce conțineau o substanță vegetală, de culoare verde oliv, posibil canabis.

Pe timpul cercetărilor, tot pe raza localității Sighetu Marmației, a fost identificat încă o persoană în vârstă de 53 de ani, în timp ce ieșea din scara unui bloc, având asupra sa un borcan care conținea 44 de bile, ambalate la fel și care conțineau aceeași substanță.

S-a luat măsura conducerii celor doi maramureșeni, tata și fiu, împreună cu autoturismul Audi A4 și marfa descoperită, la sediul Poliției de Frontieră în vederea continuării cercetărilor.

Substanța descoperită a fost inventariată și expertizată de către un laborator de specialitate, iar la final a rezultat cantitatea de 155,3 grame de canabis.

1 din 7 - +

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere de droguri de risc, trafic de droguri de risc și conducere sub influența substanțelor psihotrope, toate in formă continuată.

Totodată, autoturismul în cauză în valoare de 20.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră, iar cercetările sunt efectuate de către DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș.