Este responsabilitatea tuturor conducătorilor auto că nerespectarea legislației în vigoare poate avea consecințe atât asupra noastră, cât și a celor din jur.

Polițiștii din Dragomirești și cei din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au întocmit dosare penale și cercetează două persoane, sub coordonarea procurorului, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanțe.

Este vorba despre doi bărbați, care au fost opriți și testați cu aparatul drugtest, în cadrul unei acțiuni desfășurate pentru prevenirea accidentelor de circulație. Întrucât testele au ieșit pozitive, cei doi au fost conduși la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice și polițiștii au dispus retragerea permisului de conducere pentru o perioadă de 72 de ore.

În urma rezultatelor probelor biologice a reieșit prezența în organism a unor substanțe interzise, iar polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.