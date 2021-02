Doi bărbați din Baia Mare au fost arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile după ce au tâlhărit un tânăr, fiu de procuror. Polițiștii băimăreni i-au prins rapid și i-au reținut pentru 24 de ore. În cursul zilei de ieri, indivizii au fost prezentați în fața magistraților care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

DRAGOMIR N. BOGDAN NICOLAE – Inculpat

BUD M. MIRCEA CRISTIAN – Inculpat

Ce spune instanța

Tip solutie: admite cererea

Solutia pe scurt: Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare sub nr. 401/P/2021 din data de 17.02.2021 şi în consecinţă: În temeiul art. 223 alin. 2 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 zile, de la 17 februarie 2021 până la 18 martie 2021, inclusiv, a inculpatului D.B.-N., sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. a, d şi f Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal. În temeiul art. 223 alin. 2 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 zile, de la 17 februarie 2021 până la 18 martie 2021, inclusiv, a inculpatului B.M.-C., sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. a, d şi f Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal. Respinge solicitările formulate de inculpaţi, prin apărători, de a se dispune împotriva lor măsura preventivă a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore, de la pronunţare cu inculpatul şi de la comunicare cu parchetul.

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 500/2021 17.02.2021

sursa: portal.just.ro

Ce spun poliţiştii maramureşeni

În data de 5 februarie, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin plângere cu privire la faptul că la data de 03 februarie a.c., în jurul orei 20:30, un bărbat de 29 de ani din Baia Mare, a fost abordat de persoane necunoscute în parcarea imobilului unde locuiește.

Acestea l-ar fi amenințat și sub imperiul amenințării, a fost îndrumat să se deplaseze la locuința sa, unde a fost deposedat de o sumă de bani și mai multe bunuri, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 5000 lei.

În urma activităților de cercetare desfășurate de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost identificați doi bărbați bănuiți de comiterea faptei.

Față de aceștia a fost continuată urmărirea penală sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Ieri, 17 februarie, bărbații au fost prezentaţi Instanţei de Judecată, care a emis pe numele acestora mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.