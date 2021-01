Doctorul Virgil Musta, una din cele mai respectate voci din prima linie de luptă împotriva Covid-19, este convins că anul acesta vom scăpa de pandemie, iar în curând virusul va putea fi tratat ușor, cu un simplu medicament. ”Vom învinge”, spune Musta.

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, consideră că ”suntem în război” cu acest Covid-19, un ”virus parșiv și ucigaș”, care a devenit ”mai agresiv și puternic”, dar este convins ”că vom învinge”, scrie Timiș Online.

”Nu aș spune că trăim aproape de un an cu virusul SARS-CoV-2, ci mai degrabă că suntem în război de un an cu acest virus parșiv și ucigaș. Încă nu ne cunoaștem foarte bine, permanent avem surprize, iar când am crezut în luna iunie că l-am biruit, a reînviat ca pasărea Phoenix și a devenit mai agresiv și puternic. Dar nici noi nu ne lăsăm. Vă spun dumneavoastră, ca să transmiteți comunității, printr-un articol la fel de inspirat, că vom învinge. Dar acest lucru nu-l putem face individual, ci numai împreună vom reuși. Și dacă toată lumea va fi convinsă de acest lucru, și dacă toată lumea va deveni responsabilă și va trage în aceeași direcție, virusul nu va avea nicio șansă să învingă. Vă cer doar responsabilitate și solidaritate, pentru a câștiga războiul, cu pierderi cât mai mici”, a spus Musta.

Doctorul precizează că vor apărea medicamente care vor vindeca virusul, dar este mai bine să ne vaccinăm împotriva Covid-19 pentru a nu cheltui apoi prea mult pentru tratarea bolii.