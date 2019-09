Autorităţile internaţionale caută dispozitive furate din Spnia. ANMDMR (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania) a publicat pe site-ul propriu un anunţ în acest sens în care sunt menţionate şi seriile dispozitivelor.

06.09.2019

In atentia tuturor distribuitorilor de dispozitive medicale si utilizatorilor

In data de 06 august 2019, ANMDMR a fost informata despre un caz de furt de dispozitive medicale, anchetat de autoritatile din Spania, dupa cum urmeaza:

PRODUS SERIE

1 FUJIFILM EG-530 FP 3G374A844

2 FUJIFILM EG-530 FP 1G374K036

3 FUJIFILM EG-530 FP 1G374K552

4 FUJIFILM EG-530 FP 1G374K903

5 FUJIFILM EC-530 FL 1C654K113

6 FUJIFILM EC-530 FL 4C654A221

7 FUJIFILM EC-530 FL 3C654A381

8 FUJIFILM EC-530 FL 1C654K195

9 FUJIFILM EC-530 FL 1C654K198

10 FUJIFILM EC-530 FL 1C654K444

Pentru a preveni reintroducerea acestor produse in lantul legal de distributie, va rugam sa manifestati prudenta maxima si va asigurati ca produsele pe care le primiti provin de la distribuitori avizati. In cazul in care primiti oferte suspecte, va rugam sa ne informati de urgenta. Insp. Spec. Georgeta H”