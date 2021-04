Consiliului Judetean Maramures, DGASPC Maramures si Primaria Sighetu Marmatiei vin in intampinarea persoanelor cu dizabilitati, oferind posibilitatea acestor categorii de persoane de a se adresa Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap (S.E.C.P.A.H.) fara a face deplasarea la Baia Mare. Astfel, incepand cu luna aprilie reprezentantii S.E.C.P.A.H. se vor deplasa o data pe luna (in ziua de luni a celei de a doua saptamana din luna) in Sighetu Marmatiei, la sediul Directiei de Asistenta Sociala de pe strada Dragos Voda, nr.35.

Prima deplasare a reprezentantilor S.E.C.P.A.H. in Sighetu Marmatiei in vederea evaluarii persoanelor adulte cu handicap va avea loc luni, 12 aprilie 2021, intre orele 10 – 14.

Programarile se pot face la numarul de telefon 0787.890.942, de luni pana vineri, intre orele 8 – 14.

Actiunea face parte din proiectul „Mai aproape de cetatean” initiat de Consiliul Judetean Maramures, cu dorinta de a facilita accesul cetatenilor cu probleme de sanatate catre serviciul de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC Maramures.