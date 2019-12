,,Lăpușencele”, cele 12 fete, care fac parte din atelierul de creație al Școlii Gimnaziale Lăpuș, alături de grupul ,, Horitoarele” din Lăpuș, au dat sens tradițiilor populare românești pe care le-ar dori ca un mesaj liniștitor de continuitate.

„Tradiția șezătorii, desprinsă parcă din negura vremurilor, ne-o dorim să facă parte în continuare din viața satului lăpușean, din viața noastră și a tinerilor noștri. Straiele populare din Lăpuș, scoase din lada de zestre, ne împodobesc nu numai trupurile și sufletele noastre, dar ne dau și autenticitatea românească de care suntem atât de mândri. Și pentru că ne dorim până la capăt să rămânem autentici, am îmbrăcat costumul popular, căputul, și apoi, trei generații de lăpușence, de la 12 ani la 86 de ani, am lucrat lucru de mână, am colindat, am gustat din bucatele făcute de mâna noastră și ne-am încărcat sufletul de bucurie și speranță.

Pentru un moment sufletul românesc, lăpușean, al bunicii de 86 de ani, a tresărit de bucurie, că suntem pe drumul cel bun ,, draga me, amu și de m-oi duce, nu-mi pare rău”!

Suntem generația care ne dorim să păstrăm și să ducem mai departe ceea ce este în lada de zestre a satului românesc ( lăpușenesc)”, spun coordonatorii Costea Dochia și Ghiduț Anca.