“Când țara te vrea prost!”

Am urmărit siderat materialele plătite din bani publici de către inberbul derutat Brian Cristian, ce din cauza sistemului defectuos legislativo-electoral a ajuns să lingă clanțele Palatului Parlamentului ca pomul de Crăciun!

Acțiunile individului fără pic de experiență ne face să credem că cineva îl ia la mișto oferindu-i pe tavă prilejuri de a se face de râs! Un individ obosit și fără viziune a aflat de existența Legii 544! Și întreabă proştii în loc să se ocupe de ceea ce i s-a oferit! Viața de parlamentar cu ce o cuprinde ea! Mă gândeam că dacă l-am pierde prin județ nu l-ar cunoaște nimeni!

Așadar! Daciada, tovarășe, nu mai există! Ce întrebi tu poate e ok! Dar întreba la Guvernul României sau poate acolo ești în plus! Sau pe colegul tău Marta! Sau poate și la filială ești în plus, doar plătești sediul și cheltuielile din banii noștri publici! Câți bani ați alocat domniile voastre în plus cum sunteți pentru Complexul Sportiv “Lascăr Pană”? Papagalii de serviciu tot vorbesc despre ştrandul municipal. Am înțeles! Nu s-a făcut! Ce fonduri au alocat autoritățile centrale pentru Bazinul olimpic descoperit “Gheorghe Demeca”? Cred că zero lei! Dar de vocalize sub apa dușului tot faceți așa, coptil fără minte cum sunteți! La vârsta dumneavoastră ați început să deveniți traseist politic (PMP/PLUS/USR) și în această calitate nu ați învățat nimic!

Să revenim la întrebările fără sens și aproape retorice, extrem de bâlbâite, pe care încercați să le prindeți în oareșce fițuici pe care le plătiți din bani publici!

Dacă sunteți tot în plus întrebați la domnii Marta cum au încasat banii publici! Oare colegul dumneavoastră de partid era asistat social când a fost contractat de Minaur la revenire la club, plătit dublu faţă de vechiul contract? Cum era plătită familia Marta din banii de la Minaur, cheltuielile clubului Marta erau achitate de Minaur, pe ce baza legală?

La ce restaurant au mâncat sportivii când director era Marta și dacă vă ajută mintea vedeți traseul banilor de la autoritățile locale și cele județene în buzunarele cui ajungeau! Întreabă pe domnul Zaharia, colegul tău de partid! Ce făceau angajați clubului Minaur în timpul serviciului? Lucrau pentru Marta? Dragnea a făcut pușcărie pentru asta, iar lumea cere și pentru Cîțu pentru o hârtie, dar pentru alții care au folosit angajații clubului ani de-a rândul în interes personal?

Alooooo, DNA, dormiți? Aaaa, nu sunt psd-iști, ei pot fura!

Sunteți dea dreptul penibil și faceți județul de rușine! Să nu uit! Vă întreb și eu! Pe procedură! Ați fost ales uninominal sau pe listă? Aveți în spate ceva merite pe uninominal! Mulțumesc!

Să revin și la titlu! Tovarășe deputat! Nu vă bateți joc de ceva ce nu știți! Mai bine ați coborî în mijlocul oamenilor și ați vedea un pic de viață adevărată! Cine e prost de mic când a crescut doar se joacă!