Diana Iluţ, general manager Sfara Tours, candidează la alegerile Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

„Ei bine, deși tot spun că nu candidez… iată că o fac! Recunosc că eu sunt în campanie electorală 😇. Nu, nu cea la care vă gândiți cu toții! Candidez la alegerile ANAT.

Dragi colegi din ANAT – Asociația Națională a Agențiilor de Turism , am decis să vă solicit votul pentru o nouă prezență în Consiliul Director, într-un mod puțin diferit, spunându-mi „povestea”.

Am intrat în ANAT în 2015, în timpul președinției lui Aurelian Marin – un profesionist și atunci și acum, un om care, fără să știe, a determinat acest prim pas care a schimbat multe lucruri. De ce atunci și nu mai devreme? ANAT-ul îmi părea de neatins, un fel de Muntele Olimp pe care doar Zeii pot sa stea și, cumva, așa și era. Greii industriei turistice, reuniți, prieteni între ei și prea puțin deschiși către alții, mai ales de prin nordul țării, care oricum e dezavantajat și geografic prin conexiuni dificile cu Capitala.

Înscrierea în ANAT a rămas înscriere, cumva la mine nu ajungea coerent informația care cuprindea activitățile asociației. Vedeam, ici colo, câte o informație legata de o întâlnire, o acțiune. Cam toate după ce se desfășuraseră. Le luam de bune, mă gândeam cum o fi fost, oare ce au discutat, oare de ce nu au discutat anumite teme…și atât. Că tot nu făceam nimic, pentru că eram muritorul care se uita spre tărâmul Zeilor și atât.

A venit 2020, a venit Pandemia și…boom! Vine un comunicat scurt: banii înapoi in 14 zile – căci așa spune clar minunata OG2. Ceeee??? Cum? De unde? Imposibil! Și o discuție într-o seară târziu cu Alin Burcea, căruia ii explic cum vad eu lucrurile, ce cred ca ar trebui sa facă Anat-ul pentru a proteja actorii din industrie și îndeosebi agențiile de turism. Alin îmi spune imperativ: mâine să fii la București la sediul ANAT. Avem întâlnire de urgență. Și am ajuns. Brusc Baia Mare n-a mai fost atât de departe de București. Domnul Demetriade era președintele ANAT. Eu nu-l mai văzusem niciodată în realitate. Nici pe el, nici pe mulți alții care au fost în sală atunci. Dar știu sigur că am m-am așezat in primul rând, că am vorbit mult (sper că nu prea mult, însă suficient de mult), că am argumentat și nu am acceptat că „nu se poate”. La sfârșitul întâlnirii eu tot nu cunoșteam multă lume dar ei mă cunoșteau pe mine.

Și așa a început. Am prins curaj, am devenit o voce, am văzut că faptul că stăpânesc termenii fiscali și contabili este de mare ajutor. De ajutor ANAT- ului, dar de fapt de ajutor membrilor. Căci am început să lucram pe solicitări de comunicate care să ne ajute în relația cu clienții și cu OPC, să vedem variante de scheme de ajutor. Deși nu eram membru al CD-ului am fost prinsa în grupurile de lucru ca și cum aș fi fost. Și așa am realizat că e nevoie de mine. Căci altfel ce motive ar fi avut?

Primul pas: alegerile din 2020 – candidez la președinția regiunii Nord – Vest. Cu teamă dar deja cu încredere. Am văzut că sunt de ajutor, trebuie să cerem măsuri de sprijin clare, e de lucru mult…am câștigat președinția. Am întrat în CD, am facut echipa foarte buna cu președintele Dumitru Luca, am muncit. Mult. Am contribuit decisiv la mecanismul schemelor de ajutor de stat. Multe întâlniri, multe explicații, am ajuns să intru pentru prima dată într-un Minister. Și să explicăm cum e cu marja, cu volumul vânzărilor, să sugerez că raportul de expertiză contabilă ar putea fi de ajutor… Idei bune, puse în practică, care au ajuns să fie transpuse în legi. Legi care , bune sau rele, au ajutat la liniștea de azi din industrie.

2022 – alegeri noi – nu mai candidez la președinția regiunii, pentru că s-a redus numărul regiunilor, cred că am deja notorietate și pot intra în CD și prin vot direct. Las regiunea unui coleg mai tânăr care își dorește această funcție. Candidez direct și…întru în CD, chiar în BEX. Concluzionez că mă cunosc colegii din industrie, că munca mea nu a fost în zadar.

Am răspuns din 2020 pana azi la sute de emailuri, mesaje, telefoane. Diverse întrebări legate de fiscalitate și contabilitate. Am discutat cu contabili, antreprenori, administratori, agenți. Întotdeauna cu drag, benevol. Am făcut seminarii de fiscalitate. Multe. La fiecare Târg de Turism al României câte unul. Cu prezentarea noutăților apărute, cu sesiuni de întrebări si răspunsuri. Si dacă m-a bucurat ceva a fost mesajul: vreau să mă înscriu și eu în Anat, venit din parte multor agenții. L-am primit și acum câteva zile, din partea unei agenții care mi-a scris „de dragul dumneavoastră vrem să ne reînscriem”. Iar eu am avut un flash. De dragul meu? Dar dacă eu nu voi mai fi în CD?

Am reprezentat ANAT-ul ori de câte ori mi s-a cerut acest lucru sau a fost nevoie. În comisii fiscale din cadrul Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, al Coaliție pentru Dezvoltarea României, al ECTAA. Cu responsabilitate, profesionalism și seriozitate de fiecare dată, urmărind îndeosebi interesele agențiilor de turism .

În loc de concluzie: sper în votul vostru, vreau votul vostru! Pentru că vreau să muncesc în continuare, să răspund la întrebări, să mă implic. Vreau să lucrez si nu să promit. Nu mi-am terminat povestea, n-am încheiat misiunea!

Aceasta sunt eu Diana ILUȚ – Sfara Tours Baia Mare, candidat CD ANAT. Cu respect!”, este postarea Dianei Iluţ pe reţeaua de socializare.