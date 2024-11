Dialoguri baimarene – 9 noiembrie 2013 – dr. Calin Georgescu, invitatul primarului Catalin Chereches in Baia Mare:

“Romania nu are doar posibilitatea de a se reface, ci are posibilitatea de a fi un lider european incontestabil!”

In cadrul unui demers initiat si sustinut personal de primarul Catalin Chereches, dr. Calin Georgescu, presedintele Clubului de la Roma pe Europa, a sustinut o conferinta in municipiul Baia Mare. Avand ca tema viitorul Romaniei, conferinta a atras participanti si din alte localitati maramuresene, precum si un grup de bucuresteni care au venit special pentru a-l intalni pe cel care a ocupat functii importante de conducere pe parcursul vremii, in tara si in strainatate, contribuind la dezvoltarea durabila a Romaniei. Dr. Calin Georgescu a fost director executiv al Centrului National pentru Dezvoltare Durabila din Romania, secretar general in Ministerul Mediului si director al Directiei Organizatii Economice Internationale in cadrul Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, a fost distins cu titlul „Personalitatea Anului pentru o Romanie Europeana”, conferita de EUROLINK – House of Europe Foundation.

„Romania este o tara condamnata la neputina pentru a fi exploatata” – dr. Calin Georgescu

Un bun cunoscator al trecutului Romaniei, cu abilitatea de a spune lucrurilor pe nume despre prezent, dr.Calin Georgescu este de parere ca un popor este mort daca nu poate visa. In conferinta sustinuta de domnia sa in Baia Mare, acesta a indemnat spre recunoasterea problemelor si greselilor prezentului, spre recunoasterea trecutului glorios al romanilor, dar mai ales spre visarea si credinta intr-un viitor luminos.

Dr. Calin Georgescu, presedintele Clubului de la Roma (CoR) pentru Europa: „Ii multumesc mult pentru amabilitatea de a ma fi invitat domnului primar Catalin Chereches, multumesc mult orasului si Tarii Maramuresului. Le multumesc celor care au venit la aceasta intalnire in incercarea de a descifra impreuna viitorul Romaniei. Daca nu ai viitor, practic nu ai pentru ce sa lupti. Cu alte cuvinte, nu ai steag. Daca nu ai steag, nu ai unde sa te duci. Asa a fost in toata istoria Romaniei. Fiecare tara, fiecare neam a avut un steag. Ca sa schitez cat de cat viitorul, trebuie sa te uiti la ranile nevindecate ale prezentului. Este o conditie sine qua non. Prezentul astazi in Romania, in doua cuvinte: este o tara condamnata la neputinta pentru a fi exploatata. Punct. In 23 de ani, a fost o promovare maligna a incompetentei, ducand pana la deprofesionalizarea masiva a tarii noastre. Si, peste toate, sufletul romanesc, spun eu, a fost trecut prin sabie. Un popor este mort daca nu poate visa. Daca nu visezi esti un infrant. Suntem facuti din plamada viselor noastre, spunea Shakespeare. Si am avut oameni mari, genii, care au facut asta pentru Romania. Ca sa reconstruiesti un prezent distrus, ai nevoie de un trecut glorios si de un viitor luminos”.

Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare: „Este o onoare pentru noi toti sa il avem alaturi de noi pe domnul Calin Georgescu, un om care pentru Romania, si nu numai, este un adevarat model. Cred cu tarie ca fiecare dintre noi avem nevoie de oameni care sa ne calauzeasca, oameni alaturi de care sa putem construi sanatos, durabil, pentru noi, dar mai ales pentru copiii nostri. Si, nu in ultimul rand, din respect pentru inaintasi. Pentru Baia Mare si Maramures este o onoare ca domnul Calin Georgescu a acceptat invitatia de a ne impartasi ideile, convingerile si experientele domniei sale. Maramuresul este un loc cu rezonanta in ceea ce inseamna popor, onoare si integritate. Avem cateva valori pe care trebuie sa le ducem mai departe, pe care trebuie sa le impartasim si celorlalti, sa le lasam mostenire generatiilor viitoare. Ceea ce facem noi in Baia Mare este sa oferim lumina comunitatii noastre, dar totodata putem transmite aceasta lumina si spre tara. Asta este dorinta mea, a noastra, pentru ca suntem o comunitate care isi doreste mult pentru ea, dar si pentru Romania. Am alaturi de mine cativa oameni dragi, cu care construiesc viitorul comunitatii, tinand cont de nevoile prezentului, rezolvand problemele ramase, dar si facand pasii necesari pentru o dezvoltare durabila”.

„Trebuie sa vezi invizibilul, sa crezi incredibilul si vei avea imprevizibilul ca rasplata” – dr. Calin Georgescu

Facand referire la bogatiile naturale inca existente ale Romaniei, fata de alte tari europene si nu numai, dr. Calin Georgescu are cheia succesului pentru reconsolidarea Romaniei. Si nu vorbim despre un secret stiut doar de domnia sa, ci, culmea, de ceva atat de evident incat pare aproape incredibil ca niciun guvern de dupa 1989 nu a aplicat aceasta solutie. Dar niciodata nu este prea tarziu si, in contextul problemelor pe care majoritatea tarilor le au, Romania mai are o sansa nu doar in a-si reconsolida economia si latura sociala, ci chiar sa devina liderul tarilor europene. Cu conditia inlaturarii lacomiei si trufiei politicianiste, idee exprimata insusi de dr. Calin Georgescu.

Dr. Calin Georgescu, presedintele Clubului de la Roma pe Europa: „Trebuie sa vezi invizibilul, sa crezi incredibilul si vei avea imprevizibilul ca rasplata. Si atunci vom reusi. Am sa spun in Baia Mare ce nu am spus niciodata pana acum. Am sa va spun cheia succesului acestei tari, din experienta mea destul de consistenta cel putin in structurile internationale mari, foarte mari. Avem nevoie de doua lucruri: de dragoste, de unire a noastra intr-un singur suflu. Sa crezi adevarul, sa crezi adevarul si sa iubesti adevarul. Si al doilea lucru ca si cheie a succesului in economia acestei tari, micul producator. Punct! Cu micul producator eu as cuceri nu numai Romania, ci toata lumea. Pentru ca Romania nu are doar posibilitatea de a se reface, ci are capacitatea de a fi un lider european incontestabil”.

Conferinta a fost deschisa de primarul municipiului Baia Mare, in calitate de organizator si gazda, moderatorul fiind domnul ing. Nicolae Bud. La inceputul evenimentului au luat cuvantul si doi reprezentanti de seama ai comunitatii baimarene, unul din zona culturala, prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu”, si domnul Stefan Blasko, managerul general al societatii Electro Sistem, ca reprezentant al mediului de afaceri din Baia Mare.

Stefan Blasko, manager general Electro Sistem: „Mi-am inceput afacerea in 1992, din simplul motiv ca am ramas dezamagit de mersul lucrurilor. In 92 ma intorsesem la o fosta intreprindere la care lucrasem, in ideea in care aparuse in politic foarte repede ca se vor privatiza institutiile statului, dar suntem dupa foarte multi ani si nici acum acest fenomen nu s-a intamplat. Vedem chiar in orasul nostru exemple, la fostul combinat unde lucrau peste 30.000 de oameni, la IMMUM aproximativ 15.000, dar se pare ca metoda folosita de-a lungul timpului pentru privatizare nu a fost cea mai buna. Sarind la un alt subiect, mi-am pus intrebarea si am cautat raspuns pe care partial l-am gasit, de ce cu toata criza asta de la nivel mondial, intr-una din tari nu se simte criza deloc. Vorbesc despre Germania si fara sa am pretentia ca as detine adevarul absolut, dar referindu-ma cel putin la domeniul meu, cred ca ei sunt detinatorii celor mai inalte tehnologi. Fara falsa modestie, firma pe care o conduc astazi este fata de anul trecut cu o crestere de 48%, iar asta se datoreaza unui proces pe care il derulez de cinci ani, aducand anual tehnologii de ultima generatie (…) Nimeni, in decursul timpului, nu mi-a pus piedici, dar in acelasi timp nu au existat nici politici care sa ne ajute. Sunt greseli mari care s-au intamplat, dar una ma doare foarte tare: permanent s-a batut moneda pe investitori strategici si noi, cei autohtoni si autentici, nu am fost bagati in seama. Cred ca este de datoria Guvernului sa ne sprijine si sa faca ceva pentru intreprinzatorii autohtoni, pentru ca astazi in Romania nu exista tehnologii reale in acest domeniu si va dau numai un exemplu: nimeni nu stie sa mai faca in Romania echipamente electrice si atunci esti nevoit sa-l cumperi si sa fii la mana altora. Eu pot sa fac asta si fac asta, chiar daca nu sunt sprijinit”.

Prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu”: „Lumea este in plina apocalipsa. Cel mai cultivat cuvant fiind criza economica. Acesta sa fie oare semnul fiarei? Curentul identitatii planetare, bine crescut ca o plamada noua in laboratoare discrete si secrete, ucide in chip abil seriile de identitate, alimentate national, in regimul de subnutritie. Ce se mai aude oare despre gradina Maicii Domnului? Peste rotocolul pamantului miliarde de luminite plutesc in eterul fara vlaga. Nu asezati lumina sub obroc – a zis Mantuitorul. Dar unde sa fie acum lumina? Omul intelept, carturarul, stiutorul are intotdeauna averea cu el. Dar cum se pot infrupta din aceasta avere ceilalti? Mai ales dupa ce s-au cam confiscat averile. E minunat ca vremea lui Pitagora nu a apus inca, desi e posibil ca Pitagora sa nu se fi nascut intr-un secol care sa i se potriveasca. Numai inteleptii se solidarizeaza, noi ceilalti trebuie sa ne ne solidarizam – o spunea cu o modestie suprema el care era cel mai intelept”.

Ing. Nicolae Bud: „Cand am cladit prezenta domnului Calin Georgescu aici, era prin luna august si inainte de aceasta, la un seminar de la Banca Nationala, m-a marcat ce a spus, in cadrul unui panel la care se discuta despre comportamentul agentului economic pe timp de criza. Lipsa de incredere, una dintre marile boli ale noastre, si de ideal comun. Si a doua, referindu-se la criza, dansul spunea ca aceasta criza va inconjura pamantul de ulte ori si va dura generatii. (…) Si eu citesc mult pe tematica economica, domnia sa insa este desavarsit. Criza aceasta de care vorbim, cea economica si financiara, care afecteaza toata lumea, ii indeamna, in opinia mea, pe toti, ca persoane fizice, sa analizeze in profunzime principiile si valorile morale care stau la baza existentei noastre sociale. Mai mult, criza angajeaza actorii privati si autoritatile publice competente, la nivel national, regional, local si international, intr-o reflexie serioasa asupra cauzelor si solutiilor de natura politica, economica si tehnica. Asa cum ne invata Papa Benedict al XIX-lea, citez: Criza ne obliga sa ne replanificam calatoria. Sa stabilim noi reguli, pentru noi insine si sa ne descoperim noi forme de angajament. Sa construim pe baza experientelor pozitive si sa le respingem pe cele negative. Astfel criza devine o oportunitate pentru discernamant, in care sa reconstruim o noua viziune pentru viitor”.