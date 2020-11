Jurnalista Narcisa Iorga are o postare pe pagina de socializare, postare adresată lui Ciprian Cucu, primarul Sectorului 6 din Bucureşti.

Domnul primar Ciprian Ciucu a afirmat că astăzi va face publice ofertele pe care le-a primit pentru iluminatul festiv de Crăciun în sectorul 6 și care se ridică la suma de 500.000 de euro. Afirmația a fost făcută în cadrul unui dialog pe care l-am avut cu acesta, pe contul lui de Facebook. A condiționat actul publicării de scuzele mele publice.

Nu am motive să cer scuze.

Pe parcursul dialogului purtat, domnul Ciucu mi-a spus că am mințit toată ziua, să-mi fie rușine, că mă blochează, că mă comport ca un trol, că mă fac de râs, că dezinformez, că umblu cu minciuni, iar că mă blochează, să-mi cer scuze public, că am persistat toată ziua în eroare, că l-am calomniat, că vorbesc ca să mă aflu-n treabă, iar să-mi cer scuze public ca să vadă el dacă am un minim de onoare, că s-a săturat de calomnii, că la revedere, că așa, și?, că sunt incoerentă, că iar la revedere, să mint în alte părți, că am o agendă PMP-istă, că sunt o cauză pierdută, că trolez, că nu mă duce capul, iar că mint, că sunt ignorantă, iar că-l calomniez, că am fost peste tot Facebookul cu comentarii calomnioase, că nici nu mai vrea să știe de mine, că mă blochează, să-mi fie clar! Și m-a blocat.

Vi se pare mult? Puțin? Este vorba despre ocupantul unei funcții publice de mai puțin de o lună, o persoană aparent calmă și de bun simț, care a activat mulți ani în societatea civilă și care a fost votat tocmai în speranța unei schimbări a atitudinii vechilor politicieni, aroganți, indiferenți sau agresivi.

1. Aștept publicarea ofertelor pentru iluminatul festiv de Crăciun pentru sezonul 2020-2021, din care să reiasă că singura și cea mai ieftină variantă de tarif este de 500.000 de euro. Este o informație de interes public, nu poate fi condiționată de scuzele pe care nu o să i le prezint.

2. Aștept să explice public de ce nu poate contracta închirierea/achiziționarea de ornamente pentru iluminat festiv de Crăciun la prețuri pe care Primăria le consideră corecte și care să nu însemne risipă de bani publici.

3. Aștept publicarea contractelor încheiate de Primăria Sectorului 6 pentru iluminatul festiv de iarnă de anul trecut, altele decât cel existent pe SEAP și care este în valoare de 530.950 lei pentru Parcul Drumul Taberei. Firma contractantă pentru acest serviciu aparține fiicei unui fost parlamentar PNL, care, pe lângă contractul cu Primăria Sector 6, a încheiat anul trecut, într-o singură zi, contracte cu Primăria Sibiu în valoare de 2 milioane de lei. În această sumă sunt cuprinse un contract în valoare de 530.500 lei pentru amenajarea unui brad artificial în piața centrală a orașului, celălalt contract fiind pentru iluminatul stradal festiv al Sibiului. Atenție! Valoarea bradului este cu doar 450 lei mai mică decât iluminatul Parcului Drumul Taberei din București, care are o suprafață de aproape 30 ha. Întrucât domnul primar Ciucu a afirmat că mai sunt și alte contracte încheiate de Primăria Sector 6 în 2019 pentru iluminat stradal, dar pe care nu le-am găsit pe SEAP, aștept să le facă publice, în lumina transparenței administrative pe care a clamat-o. Aștept să explice și de ce nu a publicat aceste contracte, întrucât ele ar reprezenta o încălcare a legii privind achizițiile publice.

4. Nu aștept scuze.

Așteptările 1,2 și 3 au reprezentat temele dialogului de aseară avut cu domnul Ciucu, fără ca eu să-l jignesc măcar o dată, în ciuda ploii de invective pe care le-am primit. Dialogul nu a fost de lungă durată. Atașez capturile cu mesajele integrale pe care le-am avut cu domnul primar Ciprian Ciucu.