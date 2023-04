Dezvăluire șocantă în cazul Simonei Halep. Un fost campion mondial spune cum ar fi fost contaminată românca. Amănunte incredibile ies la iveală abia acum. Un pugilist britanic, suspendat pentru dopaj, a venit cu o teorie la care nimeni nu s-a gândit până acum.

Pugilistul Amir Khan, campion olimpic și mondial, a fost suspendat pentru dopaj după i s-au descoperit în corp urme de ostarine. Khan nu s-a lăsat și a cheltuit o adevărată avere pentru a afla cum a ajuns agentul anabolizant în corpul său. După ce a plătit aproximativ 100.000 de lire sterline, pugilistul a venit cu o explicație. Chiar și așa, acesta a fost suspendat pentru o perioadă de doi ani.

Amir Khan susține că s-a contaminat printr-o simplă strângere de mână.

„Nu am trișat niciodată în viața mea! Nu vreau să fiu amintit pentru așa ceva. Eu sunt cel care a solicitat testarea luptei. Doza mică de substanță ar fi putut pătruns în organismul meu fi prin strângerea mâinilor oamenilor”, a declarat Khan, potrivit MSN.com.

Cazul britanicului este destul de asemănător cu al Simonei Halep, amândoi sportivii având în corp cantități foarte mici ale substanțelor interzise.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată”, a scris Simona Halep în ziua în care a aflat că a fost suspendată.

